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≡ Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45888
Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 11:25
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У нас традиция - в преддверии Нового года акимат проводит тендер на строительство ледяной горки в центре города. Одного акима даже за это дело посадили. Каждый год задаюсь вопросом Семена Фарады из кинофильма "Чародеи": Кто так строит?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8945
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 11:25
#1
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А аФтАр уже и в горках спец... причем, наверняка сам ни одной не построил.
Или это чисто старческое? Да, возьми ты уже ватрушку, ледянку, кусок линолеума как у нас в детстве, да прокатись на горке. Нет же, ноет и ноет...

Цитата:
При подъеме на горку обязательно должны быть ровные ступеньки, на ее вершине - перила, а на протяжении ската - бортики. В темное время суток горка и пространство вокруг нее должны быть равномерно освещены.

Ступеньки деревянные есть и даже пол на верху есть, ограждение, подсветка есть. Чё тебе надо, ...?


Цитата:
Вокруг горки должно быть достаточно места, чтобы не создавалась давка, а также, в случае необходимости, мог припарковаться автомобиль скорой помощи.

А это что по твоему? Места мало?


Хотя расположение можно было найти более удачное, чтобы не топтались по газонам, лавирую между берез и елок.
А в целом горка и все остальное изо льда просто шикарное в этом году, по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Да, недочеты можно найти везде, но в целом она удалась.




Цитата:
Потратили 23 млн тенге и через неделю уже на сие строение смотреть без слез нельзя, горка просела, из четырех скатов скользит только один, зато теперь пять подъемов.

Ну что же так врать не краснея? Во-первых, начали кататься 20 (ДВАДЦАТЬ) дней назад. Во-вторых, в потраченную сумму входит еще одна горка, лабиринт, тарелочка и 3 фигуры изо льда. В-третьих, снять во время или сразу после метели и выдавать желаемое за действительное, как-то подло, Ильяс?
Тем более, что все поправимо.

В общем как всегда, замах на рубль, удар на копейку.
А редакция вообще не должна размещать явно филькину заметку, не соответствующую действительности. А в качестве наказания автор должен взять лопату и лейку и показать пример.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1059
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 11:33
#2
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Цитата:
Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы

Источник:


Вот ещё один знаток колбасных обрезков!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1121
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 11:39
#3
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Цитата:
yudjin:
Тем более, что все поправимо

Похоже,ты сам и строил? Бракодел ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8945
Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 11:42
#4
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Цитата:
Сабыр:
Похоже,ты сам и строил? Бракодел

нееее, я свою девятую во дворе строил и знаю как это.
Причем, когда не совсем компетентная комиссия приехала оценивать двор, то я стал рассказывать как руками на морозе леплю из каши снега и воды бортики, на что товарисч Лобанов ответил, мол, надо было и в центре помочь. Я сказал, там итак отлично получилось.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9115
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 11:48
#5
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Отличная горка,я 31 декабря за 3 часа до Нового года,катался на ней.
Народу было много,все счастливые и довольные.Тест на трезвость лабиринт, прошёл быстро,из тарелочки то же выбрался сам.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1043
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 12:53
#6
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Я не катался, выглядит отлично, а что попы шершавые обдирают горку, так это недочёт матушки природы. её как то не смогли СНИПами и ГОСТом ограничить. Но как справедливо указал главный горкостроитель форума Юджин, всё поправимо, лёд такая вещь всё время нуждается в огранке, как любой бриллиант.Кстати был вчера на пляже, завалило снегом, наверное тоже не по ГОСТу построили, но смотрю энтузиасты есть чистят, я сам бы помог, но лопат и скребков ограниченное количество
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1043
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 12:56
#7
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Вещь такая заразительная, смотришь на счастливые лица детей и взрослых, свежий воздух, погода вчера несмотря на обещанный буран была замечательная и хочется тоже приложить руку очистить какой нибудь квадратный метр.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5736
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 12:59
#8
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В этом году первый раз встретил новый год в ужасном состоянии, настроения нет, никого не поздравил и мне никто не звонил. Хотя в доме тепло, было что выпить и закусить, все в здравии и при уме.
Идёт война двух недавних братских народов, льётся кровь, и это не даёт мне покоя....
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21284
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 12:59
#9
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По ночам или ро утрам, ее иногда заливают же..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21284
Re: Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 13:02
#10
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В общем классно..

скачать прямой ссылкой

Лечу к своей любимой..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8945
Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 13:02
#11
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Цитата:
сайлау курманов:
Идёт война двух недавних братских народов, льётся кровь, и это не даёт мне покоя....

Это для чего? Перевод заявленной темы на проторенные рельсы?
По теме ГОРКИ есть что сказать?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2907
Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 13:09
#12
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Ну, чего вы все на этого антиваксера набросились? Грешно над чудиками смеяться.

[Исправлено: Gljuk, 05.01.2023 - 13:29]
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