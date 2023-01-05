Горку ледяную по ГОСТу построить не могут, а тут небоскребы
Отправлено: 05.01.23 - 11:25
У нас традиция - в преддверии Нового года акимат проводит тендер на строительство ледяной горки в центре города. Одного акима даже за это дело посадили. Каждый год задаюсь вопросом Семена Фарады из кинофильма "Чародеи": Кто так строит? Читать новость
А аФтАр уже и в горках спец... причем, наверняка сам ни одной не построил. Или это чисто старческое? Да, возьми ты уже ватрушку, ледянку, кусок линолеума как у нас в детстве, да прокатись на горке. Нет же, ноет и ноет...
Цитата:
При подъеме на горку обязательно должны быть ровные ступеньки, на ее вершине - перила, а на протяжении ската - бортики. В темное время суток горка и пространство вокруг нее должны быть равномерно освещены.
Ступеньки деревянные есть и даже пол на верху есть, ограждение, подсветка есть. Чё тебе надо, ...?
Цитата:
Вокруг горки должно быть достаточно места, чтобы не создавалась давка, а также, в случае необходимости, мог припарковаться автомобиль скорой помощи.
А это что по твоему? Места мало?
Хотя расположение можно было найти более удачное, чтобы не топтались по газонам, лавирую между берез и елок. А в целом горка и все остальное изо льда просто шикарное в этом году, по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Да, недочеты можно найти везде, но в целом она удалась.
Цитата:
Потратили 23 млн тенге и через неделю уже на сие строение смотреть без слез нельзя, горка просела, из четырех скатов скользит только один, зато теперь пять подъемов.
Ну что же так врать не краснея? Во-первых, начали кататься 20 (ДВАДЦАТЬ) дней назад. Во-вторых, в потраченную сумму входит еще одна горка, лабиринт, тарелочка и 3 фигуры изо льда. В-третьих, снять во время или сразу после метели и выдавать желаемое за действительное, как-то подло, Ильяс? Тем более, что все поправимо.
В общем как всегда, замах на рубль, удар на копейку. А редакция вообще не должна размещать явно филькину заметку, не соответствующую действительности. А в качестве наказания автор должен взять лопату и лейку и показать пример.
нееее, я свою девятую во дворе строил и знаю как это. Причем, когда не совсем компетентная комиссия приехала оценивать двор, то я стал рассказывать как руками на морозе леплю из каши снега и воды бортики, на что товарисч Лобанов ответил, мол, надо было и в центре помочь. Я сказал, там итак отлично получилось.
Я не катался, выглядит отлично, а что попы шершавые обдирают горку, так это недочёт матушки природы. её как то не смогли СНИПами и ГОСТом ограничить. Но как справедливо указал главный горкостроитель форума Юджин, всё поправимо, лёд такая вещь всё время нуждается в огранке, как любой бриллиант.Кстати был вчера на пляже, завалило снегом, наверное тоже не по ГОСТу построили, но смотрю энтузиасты есть чистят, я сам бы помог, но лопат и скребков ограниченное количество
Вещь такая заразительная, смотришь на счастливые лица детей и взрослых, свежий воздух, погода вчера несмотря на обещанный буран была замечательная и хочется тоже приложить руку очистить какой нибудь квадратный метр.
В этом году первый раз встретил новый год в ужасном состоянии, настроения нет, никого не поздравил и мне никто не звонил. Хотя в доме тепло, было что выпить и закусить, все в здравии и при уме. Идёт война двух недавних братских народов, льётся кровь, и это не даёт мне покоя....
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