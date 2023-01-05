Отправлено: - 11:25

При подъеме на горку обязательно должны быть ровные ступеньки, на ее вершине - перила, а на протяжении ската - бортики. В темное время суток горка и пространство вокруг нее должны быть равномерно освещены.

Вокруг горки должно быть достаточно места, чтобы не создавалась давка, а также, в случае необходимости, мог припарковаться автомобиль скорой помощи.

Потратили 23 млн тенге и через неделю уже на сие строение смотреть без слез нельзя, горка просела, из четырех скатов скользит только один, зато теперь пять подъемов.

А аФтАр уже и в горках спец... причем, наверняка сам ни одной не построил.Или это чисто старческое? Да, возьми ты уже ватрушку, ледянку, кусок линолеума как у нас в детстве, да прокатись на горке. Нет же, ноет и ноет...Цитата:Ступеньки деревянные есть и даже пол на верху есть, ограждение, подсветка есть. Чё тебе надо, ...?Цитата:А это что по твоему? Места мало?Хотя расположение можно было найти более удачное, чтобы не топтались по газонам, лавирую между берез и елок.А в целом горка и все остальное изо льда просто шикарное в этом году, по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Да, недочеты можно найти везде, но в целом она удалась.Цитата:Ну что же так врать не краснея? Во-первых, начали кататься 20 (ДВАДЦАТЬ) дней назад. Во-вторых, в потраченную сумму входит еще одна горка, лабиринт, тарелочка и 3 фигуры изо льда. В-третьих, снять во время или сразу после метели и выдавать желаемое за действительное, как-то подло, Ильяс?Тем более, что все поправимо.В общем как всегда, замах на рубль, удар на копейку.А редакция вообще не должна размещать явно филькину заметку, не соответствующую действительности. А в качестве наказания автор должен взять лопату и лейку и показать пример.