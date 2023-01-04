«Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким Костанайской области о своей команде
Отправлено: 04.01.23 - 18:19
Сегодня, 4 января, глава региона Кумар АКСАКАЛОВ прослушал и оценил информацию акимов районов о состоянии дел на местах и рабочих планах. Первые десять докладчиков удостоились в основном критики. Читать новость
Первые десять докладчиков удостоились в основном критики.
Ой а то непонятно что новая метла просто сейчас всех старых выживает чтобы своих людей из Петропавловска привезти Как перевезет критика сразу поубавиться Цитата:
не надо сегодня, как работу, заявлять планы на 2025 год, двадцать пятый год еще далеко..."
Ну это называется долгосрочное планирование чтобы придя к 25 году не оказалось что 2 года назад надо было заложить то то и то то а теперь все уже поздно))
Вообщем пока странное ощущение от нового акима Вроде правильные иногда вещи говорит (пока только говорит) но все как-то как будто на популизм работает как будто на камеру чтобы таксист Вася сидя перед телеком восторгался "о какой аким! Взял и зарубил проектов на 1 млрд!! Ууух скока денжищ сохранил!! Значит лучше жить станем!!"
Судя по комментариям акима области, главам районов придется, например, обеспечить более активное участия СХТП (сельхозтоваропроизводителей) в жизни населенных пунктов, а именно в жилищном строительстве на селе, ремонте внутрипоселковых дорог. Источник:
От инвестпректов давно пора отходить! Это надо было раньше, в период становления экономики. Пишут, что население РК уже более 20 млн.! А где новые школы, больницы и пр. объекты инфрастуктуры? При Святом было "100 школ, 100 больниц". Премудрые акимы восстанавливали брошенные школы и ФАПы в отделениях, где почти нет населения и не было фельдшеров.
А ты Абайка не язви! Мне лично по барабану откуда он нормальных управленцев возьмёт? Желательно конечно с китая, те быстро порядок наведут! и тебе найдут работу, чтоб сидел тут с утра до вечера ересью занимался! Так вот прошел второй буран, а у нас в фёдоровке толком дороги так никто и не чистит! приехали гости из Лисаковки, говорят у низ в 3 часа ночи уже началась очистка города, и к утру город чист! Проезжали рудный, там тоже шик и блеск! Кто блин мешает этим царькам районного масштаба нормально работать? Они попросту саботируют все послания президента и акима области! И что с ними няньчиться? Пусть финпол проверит куда делись средства предназначенные для содержания улиц и дорог , далее орг выводы, и ВСЁ! Неужели так трудно всё это предпринять! Или так и будем топтаться четвертое десятилетие на одном и том же месте, связанным только с переименованием населенных пунктов, поймите люди устали! Мне нужны нормальные ДОРОГИ! А ВАМ?!
Да с чего бы уже строительство должно вестись? Апрель-октябрь - строительство, затем монтаж оборудования и внутренняя отделка. Фермы - не настолько сложный объект с точки зрения технологии и строительства, чтобы несколько лет их строить.
Бей "своих", что бы "чужие" боялись или бей "чужих" что бы "свои" радовались. Копирует наверное, президента- тот начал менять якобы старых министров из старого Казахстана, на якобы новых министров из нового Казахстана, хотя все новые министры - это старые заместители старых министров из старого Казахстана. Так что теперь старые замы старых акимов районов готовьтесь: - будете новыми акимами районов нового Казахстана. Уф-ф-ф-ф, вроде не запутался. Главное в работе чиновника: имидж, дутый рейтинг и имитация, имитация и ещё раз - имитация.
Тоскливо от всего этого, опять коммунистические методы. Привлечь сельхозтоваропроизводителей к строительству и ремонту дорог? А как насчёт того. что каждый должен хорошо делать своё дело? Теперь сельхозтоваропроизводителю бросить выращивать зерно, перестать выращивать скот и заниматься ремонтом дорог и строительством? Ведь работу акимов будут оценивать именно по этому показателю. Ну разве не бред? А может сельхозтоваропроизводитель послать акима подальше? Наверное нет, тут сразу встаёт вопрос господдержки и субсидий с дотациями. Круг замкнулся?. Будут сельхозтоваростроители?
Вы как бывший работник областного акимата должны знать: - кого больше всех власть "нагибает" - тех владельцев ТОО ( не всех) которые за бесценок и за пять минут приобрели в частную собственность имущество целого совхоза, который строился целых 70 лет при Советской власти, и где работали несколько поколении первоцелиников и их детей.
Главный критерии был: - дружба или хорошие отношения с акимом района. Вот и власть им и говорила в течении 30 лет: - тебе с нашей помощью даром всё досталось, теперь ты отрабатывай: - построй нам ферму, помоги школе, перечисли деньги туда то, или ремонтируй дороги и ещё что нибудь в этом роде.
saba: Привлечь сельхозтоваропроизводителей к строительству и ремонту дорог? А как насчёт того. что каждый должен хорошо делать своё дело?
Ну речь все же о больших компаниях наверное и раз аким предлагает им дать деньги на жилье и видимо на дороги чтобы они производили ремонт то суть видимо в том что сами производители и жалуются на дороги к нужным им объектам Вот аким видимо и хочет отобрать часть полномочий у местных чиновников и передать бизнесу чтобы те сами для себя делали как надо Вопрос в том зачем тогда вообще акиматы на местах тогда? Видимо грядет сокращение
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