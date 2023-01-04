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≡ «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким Костанайской области о своей команде
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45880
«Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким Костанайской области о своей команде
Отправлено: 04.01.23 - 18:19
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Сегодня, 4 января, глава региона Кумар АКСАКАЛОВ прослушал и оценил информацию акимов районов о состоянии дел на местах и рабочих планах. Первые десять докладчиков удостоились в основном критики.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1301
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 04.01.23 - 18:19
#1
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«Принято» «внутрь» наверное хотел сказать :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13308
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 04.01.23 - 18:23
#2
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Цитата:
Первые десять докладчиков удостоились в основном критики.



Ой а то непонятно что новая метла просто сейчас всех старых выживает чтобы своих людей из Петропавловска привезти
Как перевезет критика сразу поубавиться
Цитата:
не надо сегодня, как работу, заявлять планы на 2025 год, двадцать пятый год еще далеко..."

Ну это называется долгосрочное планирование чтобы придя к 25 году не оказалось что 2 года назад надо было заложить то то и то то а теперь все уже поздно))

Вообщем пока странное ощущение от нового акима
Вроде правильные иногда вещи говорит (пока только говорит) но все как-то как будто на популизм работает как будто на камеру чтобы таксист Вася сидя перед телеком восторгался "о какой аким! Взял и зарубил проектов на 1 млрд!! Ууух скока денжищ сохранил!! Значит лучше жить станем!!"

Не станем)))
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1301
«Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким Костанайской области о своей команде
Отправлено: 04.01.23 - 18:37
#3
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Сейчас они все «на измене».

[Исправлено: olegggon, 04.01.2023 - 18:42]
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4329
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 04.01.23 - 19:01
#4
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Цитата:
Судя по комментариям акима области, главам районов придется, например, обеспечить более активное участия СХТП (сельхозтоваропроизводителей) в жизни населенных пунктов, а именно в жилищном строительстве на селе, ремонте внутрипоселковых дорог.
Источник:

Это значит, акимы районов продолжат бизнес доить или выкручивать руки?
Или: Давай ты сделаешь дорогу, а я тебе общественные пастбища отдам?
Цитата:
Акимы докладывали по довольно четкой схеме: инвестиционные проекты, жилищное строительство, обеспечение водой, дороги - текущее состояние и планы в этих сферах.
Источник:

От инвестпректов давно пора отходить! Это надо было раньше, в период становления экономики.
Пишут, что население РК уже более 20 млн.!
А где новые школы, больницы и пр. объекты инфрастуктуры?
При Святом было "100 школ, 100 больниц".
Премудрые акимы восстанавливали брошенные школы и ФАПы в отделениях, где почти нет населения и не было фельдшеров.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
224
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 04.01.23 - 20:07
#5
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А ты Абайка не язви! Мне лично по барабану откуда он нормальных управленцев возьмёт? Желательно конечно с китая, те быстро порядок наведут! и тебе найдут работу, чтоб сидел тут с утра до вечера ересью занимался! Так вот прошел второй буран, а у нас в фёдоровке толком дороги так никто и не чистит! приехали гости из Лисаковки, говорят у низ в 3 часа ночи уже началась очистка города, и к утру город чист! Проезжали рудный, там тоже шик и блеск! Кто блин мешает этим царькам районного масштаба нормально работать? Они попросту саботируют все послания президента и акима области! И что с ними няньчиться? Пусть финпол проверит куда делись средства предназначенные для содержания улиц и дорог , далее орг выводы, и ВСЁ! Неужели так трудно всё это предпринять! Или так и будем топтаться четвертое десятилетие на одном и том же месте, связанным только с переименованием населенных пунктов, поймите люди устали! Мне нужны нормальные ДОРОГИ! А ВАМ?!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15460
«Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким Костанайской области о своей команде
Отправлено: 04.01.23 - 21:09
#6
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Цитата:
И на ответ «Принято» тут же отреагировал:

- Что значит «принято»? Мне нужны реальные планы, реальная работа.

Источник:

А что подчиненный должен сказать вот прямо сейчас? Какие реальные планы он должен в эту секунду разработать?


Цитата:
Вы говорите, что две молочно-товарные фермы введете в 2023 году. Если так, то строительные работы должны вовсю идти. Ведутся?

Источник:

Да с чего бы уже строительство должно вестись? Апрель-октябрь - строительство, затем монтаж оборудования и внутренняя отделка. Фермы - не настолько сложный объект с точки зрения технологии и строительства, чтобы несколько лет их строить.

Истеричка какая-то, а не руководитель.

[Исправлено: Victor Yang, 04.01.2023 - 22:10]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15460
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 04.01.23 - 21:12
#7
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Цитата:
Tenkisch:
Желательно конечно с китая, те быстро порядок наведут!

Где-то читал что весь "секрет" в успехе китайских производителей - почти полное "забивание" на охрану труда и технику безопасности, которые требует значительных затрат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21268
«Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким Костанайской области о своей команде
Отправлено: 04.01.23 - 21:32
#8
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Работа на толпу..
Что мешает сразу расстаться и набрать чиновников методом тык., ой, свободных выборов?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3550
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 04.01.23 - 22:00
#9
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Цитата:
Victor Yang:
полное "забивание" на охрану труда и технику безопасности,


Если у тебя 1 500 000 000 рабочих, то нафик нужна эта ТБ и ОТ.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3550
«Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким Костанайской области о своей команде
Отправлено: 04.01.23 - 22:07
#10
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Цитата:
abaika95:
новая метла


Бей "своих", что бы "чужие" боялись или бей "чужих" что бы "свои" радовались.
Копирует наверное, президента- тот начал менять якобы старых министров из старого Казахстана, на якобы новых министров из нового Казахстана, хотя все новые министры - это старые заместители старых министров из старого Казахстана.
Так что теперь старые замы старых акимов районов готовьтесь: - будете новыми акимами районов нового Казахстана. Уф-ф-ф-ф, вроде не запутался.
Главное в работе чиновника: имидж, дутый рейтинг и имитация, имитация и ещё раз - имитация.

[Исправлено: ACROS, 04.01.2023 - 22:12]

[Исправлено: ACROS, 04.01.2023 - 22:13]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1039
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 05.01.23 - 00:00
#11
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Тоскливо от всего этого, опять коммунистические методы. Привлечь сельхозтоваропроизводителей к строительству и ремонту дорог? А как насчёт того. что каждый должен хорошо делать своё дело? Теперь сельхозтоваропроизводителю бросить выращивать зерно, перестать выращивать скот и заниматься ремонтом дорог и строительством? Ведь работу акимов будут оценивать именно по этому показателю. Ну разве не бред? А может сельхозтоваропроизводитель послать акима подальше? Наверное нет, тут сразу встаёт вопрос господдержки и субсидий с дотациями. Круг замкнулся?. Будут сельхозтоваростроители?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3550
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 05.01.23 - 08:46
#12
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Цитата:
saba:
Будут сельхозтоваростроители?


Вы как бывший работник областного акимата должны знать: - кого больше всех власть "нагибает" - тех владельцев ТОО ( не всех) которые за бесценок и за пять минут приобрели в частную собственность имущество целого совхоза, который строился целых 70 лет при Советской власти, и где работали несколько поколении первоцелиников и их детей.

Главный критерии был: - дружба или хорошие отношения с акимом района.
Вот и власть им и говорила в течении 30 лет: - тебе с нашей помощью даром всё досталось, теперь ты отрабатывай: - построй нам ферму, помоги школе, перечисли деньги туда то, или ремонтируй дороги и ещё что нибудь в этом роде.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13308
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 05.01.23 - 09:53
#13
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Цитата:
saba:
Привлечь сельхозтоваропроизводителей к строительству и ремонту дорог? А как насчёт того. что каждый должен хорошо делать своё дело?

Ну речь все же о больших компаниях наверное и раз аким предлагает им дать деньги на жилье и видимо на дороги чтобы они производили ремонт то суть видимо в том что сами производители и жалуются на дороги к нужным им объектам
Вот аким видимо и хочет отобрать часть полномочий у местных чиновников и передать бизнесу чтобы те сами для себя делали как надо
Вопрос в том зачем тогда вообще акиматы на местах тогда? Видимо грядет сокращение
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