Отправлено: - 18:23

Первые десять докладчиков удостоились в основном критики.







не надо сегодня, как работу, заявлять планы на 2025 год, двадцать пятый год еще далеко..."

Цитата:Ой а то непонятно что новая метла просто сейчас всех старых выживает чтобы своих людей из Петропавловска привезтиКак перевезет критика сразу поубавитьсяЦитата:Ну это называется долгосрочное планирование чтобы придя к 25 году не оказалось что 2 года назад надо было заложить то то и то то а теперь все уже поздно))Вообщем пока странное ощущение от нового акимаВроде правильные иногда вещи говорит (пока только говорит) но все как-то как будто на популизм работает как будто на камеру чтобы таксист Вася сидя перед телеком восторгался "о какой аким! Взял и зарубил проектов на 1 млрд!! Ууух скока денжищ сохранил!! Значит лучше жить станем!!"Не станем)))