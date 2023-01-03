Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1003
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 03.01.23 - 00:59
Цитата:
БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ: «Я УЕЗЖАЮ В ДЕРЕВНЮ»
Был момент: мы с Кенни Шафером пошли утром 1 января по Нью-Йорку.
Впечатление фантастическое — абсолютно пустой город, всё закрыто, людей нет, все как-то у себя дома оттягиваются.
Мы идем — пустота, гулко. Вдруг навстречу выходит старик в норковой шубе до пят, с собачкой на поводке.
Из подъезда дома выходит старушка-дама, тоже с собачкой. Стоят, курят. Мы мимо проходим, воздух вдыхаем — да-а… Травой пахнет.
Вот во время этой прогулки я видел кровавый след вдоль всей улицы.
Но, я думаю, если у нас 1 января походить по улицам, вполне можно увидеть подобное
Впечатление фантастическое — абсолютно пустой город, всё закрыто, людей нет, все как-то у себя дома оттягиваются.
Мы идем — пустота, гулко. Вдруг навстречу выходит старик в норковой шубе до пят, с собачкой на поводке.
Из подъезда дома выходит старушка-дама, тоже с собачкой. Стоят, курят. Мы мимо проходим, воздух вдыхаем — да-а… Травой пахнет.
Вот во время этой прогулки я видел кровавый след вдоль всей улицы.
Но, я думаю, если у нас 1 января походить по улицам, вполне можно увидеть подобное
БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ: «Я УЕЗЖАЮ В ДЕРЕВНЮ»
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13307
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.23 - 15:50
Но он был покорен Россией,т.к. Крымское ханство, вассал Османской империи,представляло для неё опасность - постоянные набеги, грабёж, раззорение, захват рабов и продажа их на турецких рынках. Кто бы это стерпел?
Узнаю старую советскую риторику
Всё вокруг угрожали России потому Россия нехотя всех захватывала а захватив новый регион ей опять начинают угрожать соседи)))
Точь точь как у Гитлера с его риторикой нападения на СССР
СССР опасная страна которая угрожала Германии поэтому ее надо было захватить))
Узнаю старую советскую риторику
Всё вокруг угрожали России потому Россия нехотя всех захватывала а захватив новый регион ей опять начинают угрожать соседи)))
Точь точь как у Гитлера с его риторикой нападения на СССР
СССР опасная страна которая угрожала Германии поэтому ее надо было захватить))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13307
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.23 - 15:55
Цитата:
Ну вот так и надо говорить
А то защита русских,борьба с НАТО бла бла бла
Просто Россия хищническое империлиастическое государство которое хочет захватывать новые территории чтобы....чтобы что?
В 21 веке все ресурсы пытаются захватить ну или хотя бы людей умных к себе перехватить а Россия включила повестку 17 века и хочет просто пустую степь забрать чтобы дядя Петя из Усть пыжимска мог на день ВДВ гордится новой областью)))
Права Украина точку то свою ещё поставит
Благо новоявленный "российский" город уже вернула
Дальше больше
По праву победителя так сказать
таноми52: И по праву победителя Россия стала владеть этой землёй. Ибо победитель всегда прав, жили там украинцы, не жили... Если это несправедливо, то пусть тогда ВСЕ государства пересмотрят свои владения и права на них! А точку РФ поставила в 2014г. Если Украина не согласна, пусть ставит свою точку
Ну вот так и надо говорить
А то защита русских,борьба с НАТО бла бла бла
Просто Россия хищническое империлиастическое государство которое хочет захватывать новые территории чтобы....чтобы что?
В 21 веке все ресурсы пытаются захватить ну или хотя бы людей умных к себе перехватить а Россия включила повестку 17 века и хочет просто пустую степь забрать чтобы дядя Петя из Усть пыжимска мог на день ВДВ гордится новой областью)))
Права Украина точку то свою ещё поставит
Благо новоявленный "российский" город уже вернула
Дальше больше
По праву победителя так сказать
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.23 - 20:05
Цитата:
Антироссийская прапаганда?
Або -вранье!
Цитата:
abaika95:
Просто Россия хищническое империлиастическое государство которое хочет захватывать новые территории чтобы....чтобы что?
Просто Россия хищническое империлиастическое государство которое хочет захватывать новые территории чтобы....чтобы что?
Антироссийская прапаганда?
Або -вранье!
Цитата:
Другой признак - поиски внутреннего или потенциального врага, когда обвиняют в том, что развитию Казахстана мешают внешние силы или тайный клуб. Если вы видите заметки про внешних врагов, можете сразу закрывать эту заметку. Еще один признак - повторение одной и той же идеи. По этому методу работал еще Геббельс - когда повторяешь одни и те же лозунги, чтобы впечатать их в обиход человека.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.23 - 22:46
интересно, с задором пишет Дон Хулио.
прям народный фольклор.
жаль только что много
остается непрочитанным.
[Исправлено: alex_60, 04.01.2023 - 22:48]
прям народный фольклор.
жаль только что много
остается непрочитанным.
[Исправлено: alex_60, 04.01.2023 - 22:48]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3283
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.23 - 23:17
Цитата:
ИСТОРИЮ определением "советская риторика" не заткнешь, как бы абайки не изголялись
abaika95:
Узнаю старую советскую риторику
Узнаю старую советскую риторику
ИСТОРИЮ определением "советская риторика" не заткнешь, как бы абайки не изголялись
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.23 - 23:25
Комментарий проходит проверку.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1786
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 04.01.23 - 23:38
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать