Отправлено: - 15:55

таноми52: И по праву победителя Россия стала владеть этой землёй. Ибо победитель всегда прав, жили там украинцы, не жили... Если это несправедливо, то пусть тогда ВСЕ государства пересмотрят свои владения и права на них! А точку РФ поставила в 2014г. Если Украина не согласна, пусть ставит свою точку

Цитата:Ну вот так и надо говоритьА то защита русских,борьба с НАТО бла бла блаПросто Россия хищническое империлиастическое государство которое хочет захватывать новые территории чтобы....чтобы что?В 21 веке все ресурсы пытаются захватить ну или хотя бы людей умных к себе перехватить а Россия включила повестку 17 века и хочет просто пустую степь забрать чтобы дядя Петя из Усть пыжимска мог на день ВДВ гордится новой областью)))Права Украина точку то свою ещё поставитБлаго новоявленный "российский" город уже вернулаДальше большеПо праву победителя так сказать