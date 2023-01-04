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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 643 из 643«1...641642643
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Куратор темы: 111
Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:28
#9631
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Цитата:
111:
Меня уже предупредили раннее

То есть, в архивах имеется расписка, о добровольном (!) сотрудничестве с правоохранительным органом?
Сиречь, печень, почки...
:lol:
Тук-тук-стук-стук!
:lol:

[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:52]
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:29
#9632
Комментарий удален модератором.
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:31
#9633
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Если сохранились прошлогодние снимки, так называемого кантара - то опубликуйте завтра в хронологическом порядке: интересно будет посмотреть.

Пиво!
Пиво..
Пиво...
Пиво....
Пиво....
МашаЛлах, опять пиво...
:-o
Мудак-человек!

[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:46]
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:33
#9634
Комментарий удален модератором.
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:35
#9635
Комментарий удален модератором.
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:39
#9636
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:40
#9637
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:41
#9638
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:44
#9639
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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