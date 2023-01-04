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≡ Водители грузовиков шли пешком по трассе в метель в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45880
Водители грузовиков шли пешком по трассе в метель в Костанайской области
Отправлено: 04.01.23 - 16:09
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Вызов поступил в службу 112 ночью 4 января в 1.33. Водители трех грузовых автомобилей оказались в снежном заторе на 237 км республиканской трассы «Жезказган-Петропавловск». Один из них остался в машине, а двое пошли за помощью.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1448
Re: Водители грузовиков шли пешком по трассе в метель в...
Отправлено: 04.01.23 - 16:09
#1
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рыбы наловили?
ага, лещей от спасателей

дальнобои тоже исполняют, смысл идти в потемках? чтобы наверняка заблудится? утра дождаться никак?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1227
Re: Водители грузовиков шли пешком по трассе в метель в...
Отправлено: 04.01.23 - 18:43
#2
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Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3548
Re: Водители грузовиков шли пешком по трассе в метель в...
Отправлено: 04.01.23 - 22:28
#3
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Цитата:
лимон:
лещей от спасателей


Если выехали до бурана и до прихода СМС, и потом придумали что машина сломалась, то наверное не будут наказывать.
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