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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 21:59
Цитата:
У тебя какие то проблемы..
Хех.
Через раз об однополости..
Больше не о чем говорить?
Don Julio:
однополой
однополой
У тебя какие то проблемы..
Хех.
Через раз об однополости..
Больше не о чем говорить?
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:01
Цитата:
Это же твоё будущее, если ты стремишься к еуропейским и американским ценностям!
Чудак, на букву, М!
[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:47]
111:
У тебя какие то проблемы.. Хех. Через раз об однополости..
У тебя какие то проблемы.. Хех. Через раз об однополости..
Это же твоё будущее, если ты стремишься к еуропейским и американским ценностям!
Чудак, на букву, М!
[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:47]
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:04
Цитата:
А и где твоя толерастность?
Ты гомофоб?
И против свободы?
Спрошу по другому.
Да вы, батенька, нацист, чтоле!?
Чудак, ты, на букву-М
[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:47]
111:
тебя какие то проблемы.. Хех. Через раз об однополости..
тебя какие то проблемы.. Хех. Через раз об однополости..
А и где твоя толерастность?
Ты гомофоб?
И против свободы?
Спрошу по другому.
Да вы, батенька, нацист, чтоле!?
Чудак, ты, на букву-М
[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:47]
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
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- 11.11.21
- Сообщений:
- 1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:05
Комментарий удален модератором.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:10
Цитата:
То есть я стремлюсь к тебе?
Ну..
С чего ты это решил, не знаю.
Наверно явно какие то проблемы..
Don Julio:
Это же твоё будущее, если ты стремишься к еуропейским и американским ценностям!
Это же твоё будущее, если ты стремишься к еуропейским и американским ценностям!
То есть я стремлюсь к тебе?
Ну..
С чего ты это решил, не знаю.
Наверно явно какие то проблемы..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:12
Цитата:
Мне как то неловко немного за тебя, пропагандирующего однополость..
Остальное к психологу..
Don Julio:
А и где твоя толерастность
А и где твоя толерастность
Мне как то неловко немного за тебя, пропагандирующего однополость..
Остальное к психологу..
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
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- 11.11.21
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- 1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:12
Цитата:
Ну не к России, же!?
Ну, ты,... чудак!
На букву-М!
[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:48]
111:
То есть я стремлюсь к тебе? Ну.. С чего ты это решил, не знаю.
То есть я стремлюсь к тебе? Ну.. С чего ты это решил, не знаю.
Ну не к России, же!?
Ну, ты,... чудак!
На букву-М!
[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:48]
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:14
Цитата:
То есть, если, твой сын полюбит другого сына, ты как?
Будешь против их любви!?
Чудак, ты, на букву-М!
[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:49]
111:
Мне как то неловко немного за тебя, пропагандирующего однополость.. Остальное к психологу..
Мне как то неловко немного за тебя, пропагандирующего однополость.. Остальное к психологу..
То есть, если, твой сын полюбит другого сына, ты как?
Будешь против их любви!?
Чудак, ты, на букву-М!
[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:49]
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
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- 11.11.21
- Сообщений:
- 1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:15
Цитата:
Ниче!
Привыкнешь, потихоньку!
Чудак, ты, на букву-М!
[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:51]
111:
Мне как то неловко немного за тебя, пропагандирующего однополость..
Мне как то неловко немного за тебя, пропагандирующего однополость..
Ниче!
Привыкнешь, потихоньку!
Чудак, ты, на букву-М!
[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:51]
A
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 3548
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:19
Цитата:
Если сохранились прошлогодние снимки, так называемого кантара - то опубликуйте завтра в хронологическом порядке: интересно будет посмотреть.
У нас пока идёт строго по календарю: - желтоксан, кантар - теперь очевидно следующая заварушка ( не дай бог конечно) в акпан.
111:
И уже в 13.28 стоят родимые..
И уже в 13.28 стоят родимые..
Если сохранились прошлогодние снимки, так называемого кантара - то опубликуйте завтра в хронологическом порядке: интересно будет посмотреть.
У нас пока идёт строго по календарю: - желтоксан, кантар - теперь очевидно следующая заварушка ( не дай бог конечно) в акпан.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:20
Короче, мне противно от тебя слышать пропаганду однополой любви.
Меня уже предупредили раннее, чтобы провокаторов судил не я, а редакция, по моему, и в правилах это описано, а то закроют мою тему..
Так что отдаю дань редакции..
Меня уже предупредили раннее, чтобы провокаторов судил не я, а редакция, по моему, и в правилах это описано, а то закроют мою тему..
Так что отдаю дань редакции..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:23
Хотя охота пропустить твою личную низость насчет моего сына.
Но не стану.
Для меня это определенно просто твое Дно..
И вставать на карачки и отвечать так же тебе, для меня определенно будет так же дном..
Но не стану.
Для меня это определенно просто твое Дно..
И вставать на карачки и отвечать так же тебе, для меня определенно будет так же дном..
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
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- 1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:24
Цитата:
111:
Короче, мне противно от тебя слышать пропаганду однополой любви.
Короче, мне противно от тебя слышать пропаганду однополой любви.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:25
Цитата:
Вечная память!
Помним, любим, скорбим!
111:
Так что отдаю дань редакции..
Так что отдаю дань редакции..
Вечная память!
Помним, любим, скорбим!
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:26
Комментарий удален модератором.
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