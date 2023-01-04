Отправлено: - 22:01

111:

У тебя какие то проблемы.. Хех. Через раз об однополости..

[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:47]

Цитата:Это же твоё будущее, если ты стремишься к еуропейским и американским ценностям!Чудак, на букву, М!