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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 642 из 643«1...640641642643»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21265
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 21:59
#9616
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Цитата:
Don Julio:
однополой

У тебя какие то проблемы..
Хех.
Через раз об однополости..
Больше не о чем говорить?
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:01
#9617
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Цитата:
111:
У тебя какие то проблемы.. Хех. Через раз об однополости..

Это же твоё будущее, если ты стремишься к еуропейским и американским ценностям!
:lol:
Чудак, на букву, М!

[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:47]
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:04
#9618
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Цитата:
111:
тебя какие то проблемы.. Хех. Через раз об однополости..

А и где твоя толерастность?
Ты гомофоб?
И против свободы?
Спрошу по другому.
Да вы, батенька, нацист, чтоле!?

:lol:
Чудак, ты, на букву-М

[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:47]
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:05
#9619
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21265
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:10
#9620
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Цитата:
Don Julio:
Это же твоё будущее, если ты стремишься к еуропейским и американским ценностям!

То есть я стремлюсь к тебе?
Ну..
С чего ты это решил, не знаю.
Наверно явно какие то проблемы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21265
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:12
#9621
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Цитата:
Don Julio:
А и где твоя толерастность

Мне как то неловко немного за тебя, пропагандирующего однополость..
Остальное к психологу..
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:12
#9622
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Цитата:
111:
То есть я стремлюсь к тебе? Ну.. С чего ты это решил, не знаю.

Ну не к России, же!?
Ну, ты,... чудак!
:lol:
На букву-М!

[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:48]
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:14
#9623
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Цитата:
111:
Мне как то неловко немного за тебя, пропагандирующего однополость.. Остальное к психологу..

То есть, если, твой сын полюбит другого сына, ты как?
Будешь против их любви!?
:-o
Чудак, ты, на букву-М!
:lol:

[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:49]
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:15
#9624
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Цитата:
111:
Мне как то неловко немного за тебя, пропагандирующего однополость..

Ниче!
Привыкнешь, потихоньку!
:lol:
Чудак, ты, на букву-М!
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Don Julio, 04.01.2023 - 22:51]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3548
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:19
#9625
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Цитата:
111:
И уже в 13.28 стоят родимые..


Если сохранились прошлогодние снимки, так называемого кантара - то опубликуйте завтра в хронологическом порядке: интересно будет посмотреть.
У нас пока идёт строго по календарю: - желтоксан, кантар - теперь очевидно следующая заварушка ( не дай бог конечно) в акпан.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21265
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:20
#9626
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Короче, мне противно от тебя слышать пропаганду однополой любви.
Меня уже предупредили раннее, чтобы провокаторов судил не я, а редакция, по моему, и в правилах это описано, а то закроют мою тему..
Так что отдаю дань редакции..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21265
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:23
#9627
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Хотя охота пропустить твою личную низость насчет моего сына.
Но не стану.
Для меня это определенно просто твое Дно..
И вставать на карачки и отвечать так же тебе, для меня определенно будет так же дном..
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:24
#9628
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Цитата:
111:
Короче, мне противно от тебя слышать пропаганду однополой любви.



:lol:
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:25
#9629
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Цитата:
111:
Так что отдаю дань редакции..

Вечная память!
Помним, любим, скорбим!
:-o
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1777
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 22:26
#9630
Комментарий удален модератором.
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