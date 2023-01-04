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≡ «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким Костанайской области о своей команде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45880
«Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким Костанайской области о своей команде
Отправлено: 04.01.23 - 18:19
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Сегодня, 4 января, глава региона Кумар АКСАКАЛОВ прослушал и оценил информацию акимов районов о состоянии дел на местах и рабочих планах. Первые десять докладчиков удостоились в основном критики.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1301
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 04.01.23 - 18:19
#1
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«Принято» «внутрь» наверное хотел сказать :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13307
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 04.01.23 - 18:23
#2
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Цитата:
Первые десять докладчиков удостоились в основном критики.



Ой а то непонятно что новая метла просто сейчас всех старых выживает чтобы своих людей из Петропавловска привезти
Как перевезет критика сразу поубавиться
Цитата:
не надо сегодня, как работу, заявлять планы на 2025 год, двадцать пятый год еще далеко..."

Ну это называется долгосрочное планирование чтобы придя к 25 году не оказалось что 2 года назад надо было заложить то то и то то а теперь все уже поздно))

Вообщем пока странное ощущение от нового акима
Вроде правильные иногда вещи говорит (пока только говорит) но все как-то как будто на популизм работает как будто на камеру чтобы таксист Вася сидя перед телеком восторгался "о какой аким! Взял и зарубил проектов на 1 млрд!! Ууух скока денжищ сохранил!! Значит лучше жить станем!!"

Не станем)))
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1301
«Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким Костанайской области о своей команде
Отправлено: 04.01.23 - 18:37
#3
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Сейчас они все «на измене».

[Исправлено: olegggon, 04.01.2023 - 18:42]
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4329
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 04.01.23 - 19:01
#4
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Цитата:
Судя по комментариям акима области, главам районов придется, например, обеспечить более активное участия СХТП (сельхозтоваропроизводителей) в жизни населенных пунктов, а именно в жилищном строительстве на селе, ремонте внутрипоселковых дорог.
Источник:

Это значит, акимы районов продолжат бизнес доить или выкручивать руки?
Или: Давай ты сделаешь дорогу, а я тебе общественные пастбища отдам?
Цитата:
Акимы докладывали по довольно четкой схеме: инвестиционные проекты, жилищное строительство, обеспечение водой, дороги - текущее состояние и планы в этих сферах.
Источник:

От инвестпректов давно пора отходить! Это надо было раньше, в период становления экономики.
Пишут, что население РК уже более 20 млн.!
А где новые школы, больницы и пр. объекты инфрастуктуры?
При Святом было "100 школ, 100 больниц".
Премудрые акимы восстанавливали брошенные школы и ФАПы в отделениях, где почти нет населения и не было фельдшеров.
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T
* Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
224
Re: «Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким...
Отправлено: 04.01.23 - 20:07
#5
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А ты Абайка не язви! Мне лично по барабану откуда он нормальных управленцев возьмёт? Желательно конечно с китая, те быстро порядок наведут! и тебе найдут работу, чтоб сидел тут с утра до вечера ересью занимался! Так вот прошел второй буран, а у нас в фёдоровке толком дороги так никто и не чистит! приехали гости из Лисаковки, говорят у низ в 3 часа ночи уже началась очистка города, и к утру город чист! Проезжали рудный, там тоже шик и блеск! Кто блин мешает этим царькам районного масштаба нормально работать? Они попросту саботируют все послания президента и акима области! И что с ними няньчиться? Пусть финпол проверит куда делись средства предназначенные для содержания улиц и дорог , далее орг выводы, и ВСЁ! Неужели так трудно всё это предпринять! Или так и будем топтаться четвертое десятилетие на одном и том же месте, связанным только с переименованием населенных пунктов, поймите люди устали! Мне нужны нормальные ДОРОГИ! А ВАМ?!
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