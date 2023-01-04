«Не будет четкого понимания, будем расставаться!» - аким Костанайской области о своей команде
Отправлено: 04.01.23 - 18:19
Сегодня, 4 января, глава региона Кумар АКСАКАЛОВ прослушал и оценил информацию акимов районов о состоянии дел на местах и рабочих планах. Первые десять докладчиков удостоились в основном критики. Читать новость
Первые десять докладчиков удостоились в основном критики.
Ой а то непонятно что новая метла просто сейчас всех старых выживает чтобы своих людей из Петропавловска привезти Как перевезет критика сразу поубавиться Цитата:
не надо сегодня, как работу, заявлять планы на 2025 год, двадцать пятый год еще далеко..."
Ну это называется долгосрочное планирование чтобы придя к 25 году не оказалось что 2 года назад надо было заложить то то и то то а теперь все уже поздно))
Вообщем пока странное ощущение от нового акима Вроде правильные иногда вещи говорит (пока только говорит) но все как-то как будто на популизм работает как будто на камеру чтобы таксист Вася сидя перед телеком восторгался "о какой аким! Взял и зарубил проектов на 1 млрд!! Ууух скока денжищ сохранил!! Значит лучше жить станем!!"
Судя по комментариям акима области, главам районов придется, например, обеспечить более активное участия СХТП (сельхозтоваропроизводителей) в жизни населенных пунктов, а именно в жилищном строительстве на селе, ремонте внутрипоселковых дорог. Источник:
От инвестпректов давно пора отходить! Это надо было раньше, в период становления экономики. Пишут, что население РК уже более 20 млн.! А где новые школы, больницы и пр. объекты инфрастуктуры? При Святом было "100 школ, 100 больниц". Премудрые акимы восстанавливали брошенные школы и ФАПы в отделениях, где почти нет населения и не было фельдшеров.
А ты Абайка не язви! Мне лично по барабану откуда он нормальных управленцев возьмёт? Желательно конечно с китая, те быстро порядок наведут! и тебе найдут работу, чтоб сидел тут с утра до вечера ересью занимался! Так вот прошел второй буран, а у нас в фёдоровке толком дороги так никто и не чистит! приехали гости из Лисаковки, говорят у низ в 3 часа ночи уже началась очистка города, и к утру город чист! Проезжали рудный, там тоже шик и блеск! Кто блин мешает этим царькам районного масштаба нормально работать? Они попросту саботируют все послания президента и акима области! И что с ними няньчиться? Пусть финпол проверит куда делись средства предназначенные для содержания улиц и дорог , далее орг выводы, и ВСЁ! Неужели так трудно всё это предпринять! Или так и будем топтаться четвертое десятилетие на одном и том же месте, связанным только с переименованием населенных пунктов, поймите люди устали! Мне нужны нормальные ДОРОГИ! А ВАМ?!
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