Отправлено: - 19:13

Victor Yang:

А пропаганда - это далеко не всегда ложь, а умело выстроенная подача информации.

Цитата:Да, ваша пропаганда никогда и не врала в принципе..Потому что навязана Путиным, а он никогда не врет..Только вот мне кажется одному со стороны, что все, что он говорил с 24го февраля, и что кричала пропаганда, не сбылось?Это что, не Ложь, а правильно подобранная для вас информация властей?То есть ваши власти никогда не врут..Да.Доказать пропаганде именно что власти никогда не врут, это первое у маркетологов пропаганды..А потом пристойно навязывать правоту их власти тут у нас..Ну не верю я вам, товарищи властолюбители..