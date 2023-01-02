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Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45880
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 14:45
- Признаков пропаганды много, но есть несколько главных, - перечислил лектор. - Пропаганда сводит все к простоте. Чем она более эмоциональна, тем эффективнее ее воспринимать людям. Другой признак - поиски внутреннего или потенциального врага.
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Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 15:33
Цитата:
Хм..
И да, некоторые, кому крепко вбили в голову Пропаганду, применяют везде свои одинаковые и выученные назубок какие то пропагандисткие словечки, даже не разбирая, что тема не о цели как таковой, уничтожить противника в споре, а тема то о самой пропаганде как Виде и что с этим делать..
В их головпх постоянно происходит какая то путанница..
С 2014го года..
таноми52:
А точку РФ поставила в 2014г.
А точку РФ поставила в 2014г.
Хм..
И да, некоторые, кому крепко вбили в голову Пропаганду, применяют везде свои одинаковые и выученные назубок какие то пропагандисткие словечки, даже не разбирая, что тема не о цели как таковой, уничтожить противника в споре, а тема то о самой пропаганде как Виде и что с этим делать..
В их головпх постоянно происходит какая то путанница..
С 2014го года..
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1503
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 15:35
Уважаемые пользователи. Я вижу в обсуждении значительное отклонение от темы. Статья - о том, как работает пропаганда, и о том, как противостоять ее воздействию.
Дальнейшие комментарии с отклонением от темы будем удалять.
Дальнейшие комментарии с отклонением от темы будем удалять.
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 04.01.23 - 15:53
Цитата:
Про юмор это у Денисова было.
ACROS:
а, он у меня,согласно квалификации товарища Воронина есть
а, он у меня,согласно квалификации товарища Воронина есть
Про юмор это у Денисова было.
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 04.01.23 - 16:04
Цитата:
Повторяйте за мной: главное чтобы чувство локтя не превратилось в чувство стада
когда повторяшь одни и те же лозунги, чтобы впечатать их в обиход человека.
Повторяйте за мной: главное чтобы чувство локтя не превратилось в чувство стада
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13307
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 16:08
Цитата:
Так наше отклонение от темы как раз таки и показывает яркие примеры работы пропаганды))) можно сказать научный опыт проводим
Тимур Гафуров:
Статья - о том, как работает пропаганда, и о том, как противостоять ее воздействию.
Статья - о том, как работает пропаганда, и о том, как противостоять ее воздействию.
Так наше отклонение от темы как раз таки и показывает яркие примеры работы пропаганды))) можно сказать научный опыт проводим
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 17:36
Цитата:
Нет. Статья о том как одна пропаганда работает против другой. Каких-то интересных глубоких внутренних тезисов работы пропаганды я не увидел.
Тимур Гафуров:
Статья - о том, как работает пропаганда, и о том, как противостоять ее воздействию.
Статья - о том, как работает пропаганда, и о том, как противостоять ее воздействию.
Нет. Статья о том как одна пропаганда работает против другой. Каких-то интересных глубоких внутренних тезисов работы пропаганды я не увидел.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3544
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 04.01.23 - 18:30
Цитата:
А, никак не противостоять, по крайней мере, в нынешних условиях: - если по аналогии сравнивать, то рай.акиматы - это райком партии, в райкоме партии существовал отдел пропаганды и агитации; в рай.акимате такого отдела нет - всего лишь отдел внутренней политики - он занимается всем, но только не пропагандой и агитации.
Тимур Гафуров:
о том, как противостоять ее воздействию.
о том, как противостоять ее воздействию.
А, никак не противостоять, по крайней мере, в нынешних условиях: - если по аналогии сравнивать, то рай.акиматы - это райком партии, в райкоме партии существовал отдел пропаганды и агитации; в рай.акимате такого отдела нет - всего лишь отдел внутренней политики - он занимается всем, но только не пропагандой и агитации.
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 18:55
Цитата:
Ей и не нужно противостоять - её нужно лишь распознавать. Почему-то эти пропагандисты ставят знак равенства между пропагандой и ложью. А пропаганда - это далеко не всегда ложь, а умело выстроенная подача информации. Это действие на эмоции, это однобокая подача информации, чем занимается Новая газета, так любимая редакцией Нашей газеты. Это соседствующие новости, на первый взгляд не связанные друг с другом. И почему-то считается что провластные статьи - это "пропаганда", а те что против властей, особенно в резких выражениях, - это "свободная пресса". Скорее всего, это тоже следствие действия определенной пропаганды.
ACROS:
А, никак не противостоять
А, никак не противостоять
Ей и не нужно противостоять - её нужно лишь распознавать. Почему-то эти пропагандисты ставят знак равенства между пропагандой и ложью. А пропаганда - это далеко не всегда ложь, а умело выстроенная подача информации. Это действие на эмоции, это однобокая подача информации, чем занимается Новая газета, так любимая редакцией Нашей газеты. Это соседствующие новости, на первый взгляд не связанные друг с другом. И почему-то считается что провластные статьи - это "пропаганда", а те что против властей, особенно в резких выражениях, - это "свободная пресса". Скорее всего, это тоже следствие действия определенной пропаганды.
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 19:08
Цитата:
Ну теперь Янг признал наконец, что Наша Газета это тоже своего рода пропаганда..
Вот только что она навязывает?
Свободу мысли и печатания чего хочешь?
Согласно действующим российским законам, Нашу Газету бы быстро выкинули с Дождем и той же Новой, признав Иноагентом.
Ну и где была бы эта свобода мысли, на задворках где то в Ютубе?
Вот он, пример ярчайшей чудовищной российской пропаганды, которая, пропаганда, считает что и Наша Газета враг народа, если она лояльна к Новой..
А ведь Янг до сих пор пользуется тем, что он Уважаемый этой газетой и хоть бы раз ему она что то там запретила..
Но пропаганде чужда мудрость и какое то понимание..
Наша Газета теперь мягко говоря враг Янга, потому что открыто не поддерживает СВО..
Victor Yang:
так любимая редакцией Нашей газеты.
так любимая редакцией Нашей газеты.
Ну теперь Янг признал наконец, что Наша Газета это тоже своего рода пропаганда..
Вот только что она навязывает?
Свободу мысли и печатания чего хочешь?
Согласно действующим российским законам, Нашу Газету бы быстро выкинули с Дождем и той же Новой, признав Иноагентом.
Ну и где была бы эта свобода мысли, на задворках где то в Ютубе?
Вот он, пример ярчайшей чудовищной российской пропаганды, которая, пропаганда, считает что и Наша Газета враг народа, если она лояльна к Новой..
А ведь Янг до сих пор пользуется тем, что он Уважаемый этой газетой и хоть бы раз ему она что то там запретила..
Но пропаганде чужда мудрость и какое то понимание..
Наша Газета теперь мягко говоря враг Янга, потому что открыто не поддерживает СВО..
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 19:13
Цитата:
Да, ваша пропаганда никогда и не врала в принципе..
Потому что навязана Путиным, а он никогда не врет..
Только вот мне кажется одному со стороны, что все, что он говорил с 24го февраля, и что кричала пропаганда, не сбылось?
Это что, не Ложь, а правильно подобранная для вас информация властей?
То есть ваши власти никогда не врут..
Да.
Доказать пропаганде именно что власти никогда не врут, это первое у маркетологов пропаганды..
А потом пристойно навязывать правоту их власти тут у нас..
Ну не верю я вам, товарищи властолюбители..
Victor Yang:
А пропаганда - это далеко не всегда ложь, а умело выстроенная подача информации.
А пропаганда - это далеко не всегда ложь, а умело выстроенная подача информации.
Да, ваша пропаганда никогда и не врала в принципе..
Потому что навязана Путиным, а он никогда не врет..
Только вот мне кажется одному со стороны, что все, что он говорил с 24го февраля, и что кричала пропаганда, не сбылось?
Это что, не Ложь, а правильно подобранная для вас информация властей?
То есть ваши власти никогда не врут..
Да.
Доказать пропаганде именно что власти никогда не врут, это первое у маркетологов пропаганды..
А потом пристойно навязывать правоту их власти тут у нас..
Ну не верю я вам, товарищи властолюбители..
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 19:23
Я и сам могу пропагандировать безответную любовь к Токаеву, к КНБ, к полицейским, которые забивают пацанят за то, что те критиковали власть, но это будет как то не по людски наверно, быть рабом и холопом власти, любой, даже самой пристойной..
Прежде всего надо оставаться человеком, и не использовать эту власть в борьбе с теми, кто еще может что то сказать, кто еще говорит, кто еще думает..
Ибо завтра пропаганда, выгнав их, после завтра возьмётся за тебя, ибо ты согрешил, и порой не думаешь как скот в стойле..
Прежде всего надо оставаться человеком, и не использовать эту власть в борьбе с теми, кто еще может что то сказать, кто еще говорит, кто еще думает..
Ибо завтра пропаганда, выгнав их, после завтра возьмётся за тебя, ибо ты согрешил, и порой не думаешь как скот в стойле..
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1748
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 19:53
Всегда считал, что пропаганда может нести как положительные, так и отрицательные моменты.
Но, Уважаемой Редакции, в лице Главного Редактора, конечно виднее!
Оне, учоные, с вышшим образованием!
Интелегенцыя!
Но так и ожидать, не думал, что пропаганда здорового образа жизни, антиалкогольная, против табакокурения, и пропаганда семейных ценностей, все- враньё!
А оказалось, вон, оно как!
Брешуть гады!
Но, Уважаемой Редакции, в лице Главного Редактора, конечно виднее!
Оне, учоные, с вышшим образованием!
Интелегенцыя!
Но так и ожидать, не думал, что пропаганда здорового образа жизни, антиалкогольная, против табакокурения, и пропаганда семейных ценностей, все- враньё!
А оказалось, вон, оно как!
Брешуть гады!
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1748
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 19:55
Цитата:
А это не будет пропагандой однополой любви?
111:
Я и сам могу пропагандировать безответную любовь к Токаеву, к КНБ, к полицейским,
Я и сам могу пропагандировать безответную любовь к Токаеву, к КНБ, к полицейским,
А это не будет пропагандой однополой любви?
-
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