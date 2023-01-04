Отправлено: - 18:20

ACROS:

Значит есть за что,

Цитата:Т.е одна суверенная страна имеет полное право, напасть на другую, за неверное с её точки зрения решение внутренних проблем? И ещё одно, недавно Вы справедливо указали мне и я с этим согласился, что отзываться о незнакомом мне человеке судя только по конституции тела, как минимум нехорошо. А сами себе позволяете называть клоуном Президента большой страны и вы совершенно не знаете, как и я тоже, каков он для украинцев. Но почему то мне кажется, что его там уважают, хотя бы за то, что он не бросил страну в трудный момент, хотя ему американцы предлагали самолёт