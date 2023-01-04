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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 639 из 639«1...637638639
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Куратор темы: 111
Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1740
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 12:49
#9571
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 15:15
#9572
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На Россию напали инопланетяне..





Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 15:26
#9573
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Опять буран?
Блин, обычно в феврале..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 16:04
#9574
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Чичерина..
Нацисткие речи..
И это поздравление для россиян с 2023 годом..
А ведь когда то я ее песенку Тулула напевал даже..






Наши Гулаги, Русский мир..
Эх Пропаганда, это полное разжижение мозгов..

[Исправлено: 111, 04.01.2023 - 16:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21240
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 16:16
#9575
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Осколок, так сказать, из попы Рогозина, который он отправил зачем то Макрону..






[Исправлено: 111, 04.01.2023 - 16:19]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1001
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 18:05
#9576
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Цитата:
111:
Если бы..






[Исправлено: YESNO, 04.01.2023 - 18:08]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3540
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 18:08
#9577
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Цитата:
saba:
За что?


Значит есть за что, если Россия начала бомбить 8 лет назад и за что то очень серьёзное о чём мир пока не знает: - вы на полном серьёзе думаете что Путина так заботят права русских в Донбассе, в Луганске и вообще на Украине??? 8 лет назад ни один русский не уехал с Украины, так же как не уезжают русские с Прибалтики. К русским В Прибалтике относятся намного жестче чем на Украине, но Путин же не бомбит Прибалтику.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1038
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.01.23 - 18:20
#9578
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Цитата:
ACROS:
Значит есть за что,

Т.е одна суверенная страна имеет полное право, напасть на другую, за неверное с её точки зрения решение внутренних проблем? И ещё одно, недавно Вы справедливо указали мне и я с этим согласился, что отзываться о незнакомом мне человеке судя только по конституции тела, как минимум нехорошо. А сами себе позволяете называть клоуном Президента большой страны и вы совершенно не знаете, как и я тоже, каков он для украинцев. Но почему то мне кажется, что его там уважают, хотя бы за то, что он не бросил страну в трудный момент, хотя ему американцы предлагали самолёт
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