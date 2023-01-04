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≡ Женщину убило мусорным контейнером в Актобе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45880
Женщину убило мусорным контейнером в Актобе
Отправлено: 04.01.23 - 16:11
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Как сообщили в МВД, 1 января в полицию от оператора "103" поступило сообщение о том, что во дворе дома по проспекту Санкибай батыра на человека упал мусорный бак.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1448
Re: Женщину убило мусорным контейнером в Актобе
Отправлено: 04.01.23 - 16:11
#1
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женщина оператором манипулятора была? или водителем мусоровоза?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1669
Re: Женщину убило мусорным контейнером в Актобе
Отправлено: 04.01.23 - 17:37
#2
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Цитата:
лимон:

"Стюардесса", которая подметает площадку и ездит с каждым мусоровозом.
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