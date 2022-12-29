Заметка напомнила о приезде в николаевскую Россию Де Кюстина в 1839 году
Ему также потемкинские деревни строили пытались задобрить чтобы пропиарить режим
После поездки по России он выпустил книгу прогремевшую на всю Европу с посылом что Россия огромная безолаберная страна управляемая самодуром
Николай так обиделся что запретил книжку)))
Века проходят а Россия всё пытается доказать западу что она хорошая))
Когда как одним вторжением она сразу портит о себе всё впечатление
Цитата:
111:
И даже в то время в СССР бегали виайпи коммунисты перед какими то торгашами из под прилавка американцами.
Смешно то что американцы приезжали в СССР чтобы убедится что режим не собирается воевать а советские приезжали в США чтобы что-нибудь оттуда привезти новенькое))
Микоян летал за сосисками и мороженым
Хрущев летал
Так после чего по всему СССР понастроили элеваторов по американской технологии,запустили грейдеры и кукурузу везде насажали как в Техасе
Брежнев полетел сразу Волги появились которые с Форда спёрли
Горбачев полетел и СССР распался))