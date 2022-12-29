Отправлено: - 16:05

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И даже в то время в СССР бегали виайпи коммунисты перед какими то торгашами из под прилавка американцами.

Заметка напомнила о приезде в николаевскую Россию Де Кюстина в 1839 годуЕму также потемкинские деревни строили пытались задобрить чтобы пропиарить режимПосле поездки по России он выпустил книгу прогремевшую на всю Европу с посылом что Россия огромная безолаберная страна управляемая самодуромНиколай так обиделся что запретил книжку)))Века проходят а Россия всё пытается доказать западу что она хорошая))Когда как одним вторжением она сразу портит о себе всё впечатлениеЦитата:Смешно то что американцы приезжали в СССР чтобы убедится что режим не собирается воевать а советские приезжали в США чтобы что-нибудь оттуда привезти новенькое))Микоян летал за сосисками и мороженымХрущев леталТак после чего по всему СССР понастроили элеваторов по американской технологии,запустили грейдеры и кукурузу везде насажали как в ТехасеБрежнев полетел сразу Волги появились которые с Форда спёрлиГорбачев полетел и СССР распался))