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≡ Дорога через степь для гостя из США
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45880
Дорога через степь для гостя из США
Отправлено: 29.12.22 - 11:33
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Перелистывая страницы газет прошлых лет, всегда можно встретить сообщения о событиях, о которых хочется узнать больше. Так меня привлекла информация о визите в СССР в 1959 году высокого американского гостя Аверелла Гарримана.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21240
Re: Дорога через степь для гостя из США
Отправлено: 29.12.22 - 11:33
#1
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Хех..
И даже в то время в СССР бегали виайпи коммунисты перед какими то торгашами из под прилавка американцами..
Так допрыгались, что через 20 лет потеряли страну, которая была конечно понтом на крови обычных граждан..
Колючей проволоки может и не было, но были Гулаги и расстрелы..
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
983
Re: Дорога через степь для гостя из США
Отправлено: 03.01.23 - 08:45
#2
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Что ты можешь знать о том времени? Только то, что на тебя вылили в перестройку?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13306
Re: Дорога через степь для гостя из США
Отправлено: 04.01.23 - 16:05
#3
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Заметка напомнила о приезде в николаевскую Россию Де Кюстина в 1839 году
Ему также потемкинские деревни строили пытались задобрить чтобы пропиарить режим
После поездки по России он выпустил книгу прогремевшую на всю Европу с посылом что Россия огромная безолаберная страна управляемая самодуром
Николай так обиделся что запретил книжку)))
Века проходят а Россия всё пытается доказать западу что она хорошая))
Когда как одним вторжением она сразу портит о себе всё впечатление
Цитата:
111:
И даже в то время в СССР бегали виайпи коммунисты перед какими то торгашами из под прилавка американцами.

Смешно то что американцы приезжали в СССР чтобы убедится что режим не собирается воевать а советские приезжали в США чтобы что-нибудь оттуда привезти новенькое))
Микоян летал за сосисками и мороженым
Хрущев летал
Так после чего по всему СССР понастроили элеваторов по американской технологии,запустили грейдеры и кукурузу везде насажали как в Техасе
Брежнев полетел сразу Волги появились которые с Форда спёрли
Горбачев полетел и СССР распался))
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