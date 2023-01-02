Отправлено: - 15:33

таноми52:

А точку РФ поставила в 2014г.

Цитата:Хм..И да, некоторые, кому крепко вбили в голову Пропаганду, применяют везде свои одинаковые и выученные назубок какие то пропагандисткие словечки, даже не разбирая, что тема не о цели как таковой, уничтожить противника в споре, а тема то о самой пропаганде как Виде и что с этим делать..В их головпх постоянно происходит какая то путанница..С 2014го года..