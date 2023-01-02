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≡ Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45877
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 14:45
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- Признаков пропаганды много, но есть несколько главных, - перечислил лектор. - Пропаганда сводит все к простоте. Чем она более эмоциональна, тем эффективнее ее воспринимать людям. Другой признак - поиски внутреннего или потенциального врага.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21238
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 15:33
#60
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Цитата:
таноми52:
А точку РФ поставила в 2014г.

Хм..
И да, некоторые, кому крепко вбили в голову Пропаганду, применяют везде свои одинаковые и выученные назубок какие то пропагандисткие словечки, даже не разбирая, что тема не о цели как таковой, уничтожить противника в споре, а тема то о самой пропаганде как Виде и что с этим делать..
В их головпх постоянно происходит какая то путанница..
С 2014го года..
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1503
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 15:35
#61
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Уважаемые пользователи. Я вижу в обсуждении значительное отклонение от темы. Статья - о том, как работает пропаганда, и о том, как противостоять ее воздействию.
Дальнейшие комментарии с отклонением от темы будем удалять.
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