Отправлено: - 13:20

ACROS:

что Крым исконно русская (российская) территория, может и какие то народности и жили ранее, (транзитное государство), но их там сейчас нет, в отличие от казахов проживающих пожизненно и много веков в приграничных территориях.

ACROS:

Казахи жили на этих территориях: - в Астрахани и Оренбурге роды байулы и кызылкурт из Младшего Жуза, в Тюмени - земли зимней откочёвки северных родов казахов- уак, керей, Среднего Жуза.Во всех трёх областях казахи официально признаны российским государством - автохтонами - коренными жителями. Вы это и без меня можете найти в СМИ, непонятно почему вы спрашиваете ??

Цитата:Цитата:Вы сами себе перечитеТо вам не интересно кто жил в крыму до русских и был большинством населения буквально ещё 100 лет назад до выселенияТо у вас казахи это автохтоны на современной территории от Волги до Сибири1) Крым как и Казахстан транзитная терроритория где жили все подрядКазахи не автохтоны это политическая нация собранная из солянки разных племен как и узбекиЖили тут Саки(иранцы) но пришли тюрки с Алтая и перемешались с ними, потом пришли монголы и тоже самоеОтсюда появились казахи как политическая народность (близкий пример американцы) и казахи как и американцы до сих пор любят внутреннее деления на этносы (племена) доказывая что аргыны древнее кыпшаков (как в США итальянцы спорят с латиносами не переставая быть при этом американцами)Если в Астрахани жило какое-то племя которое сейчас входит в состав Казахов это еще не значит что татарское ханство Астрахань казахская земля также как и сибирско татарская ТюменьИначе мы так дойдем до абсурда заявляя что Татарстан это исконно казахская земля ведь там живёт племя Кыпшаков и некоторые роды даже казахские2) с Крымом такжеГде та грань когда можно ставить точку доказывая чья это земля?Жили скифы пришли греки и всех убили (перемешались)Потом пришли немцы готы и убили грековВзамен пришли итальянцы и убили готовСледом пришли монголы и тюрки и убили итальянцевДальше пришли турки а затем русскиеС чего тогда Крым исконно русская земля то? Они даже называют полуостров по тюркскиДальше придут какие-нибудь американцы или чеченцы тудаНо факт остаётся фактом Крым к России имеет такое же моральное и историческое отношение как и к УкраинеВооьще его надо сделать независимым государствомТипо ТайваняОстров Крым незря был написан как альтернатива России