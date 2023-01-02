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Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45877
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 14:45
- Признаков пропаганды много, но есть несколько главных, - перечислил лектор. - Пропаганда сводит все к простоте. Чем она более эмоциональна, тем эффективнее ее воспринимать людям. Другой признак - поиски внутреннего или потенциального врага.
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Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 12:07
Библиотекарей, выходит, тоже поставили в ряды идейных бойцов?
Ну да! Знакомая старушка-библиотекарь рассказывала, как их библиотека в советское время обслуживала секретарей обкома КПСС по системе ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей- закреплённые темы, подбор и доставка на рабочее место литературы и информации (исключая промышленный шпионаж - шутка! )раз в две недели.
Компов-то тогда не было!
Не говоря уж об обычных читателях, воспитываемых в духе коммунистической морали через все доступные библиотечные методы и формы работы.
Не сомневаюсь, что и нынешние власти используют библиотеки в нужном направлении
[Исправлено: таноми52, 04.01.2023 - 12:25]
Ну да! Знакомая старушка-библиотекарь рассказывала, как их библиотека в советское время обслуживала секретарей обкома КПСС по системе ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей- закреплённые темы, подбор и доставка на рабочее место литературы и информации (исключая промышленный шпионаж - шутка! )раз в две недели.
Компов-то тогда не было!
Не говоря уж об обычных читателях, воспитываемых в духе коммунистической морали через все доступные библиотечные методы и формы работы.
Не сомневаюсь, что и нынешние власти используют библиотеки в нужном направлении
[Исправлено: таноми52, 04.01.2023 - 12:25]
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 04.01.23 - 12:21
Цитата:
И вот приходит понимание:почему какая-то пьянь перечёркивает вековые усилия народа, пролитую кровь предков и НАВЕЧНО закрепляет эти земли за другим народом?
Ладно бы дружелюбныи и благодарным, а не агрессивным, наглым,тут же стремящимся влезть в военные блоки, наставить иностранных баз по периметру и тем угрожать соседу...
Где правда, Зин?
ACROS:
Конечно, агрессор - Малоросия - это территория Украины, с декабря 1991 года, когда три полупьяных президента делили территорию Советского Союза.
Конечно, агрессор - Малоросия - это территория Украины, с декабря 1991 года, когда три полупьяных президента делили территорию Советского Союза.
И вот приходит понимание:почему какая-то пьянь перечёркивает вековые усилия народа, пролитую кровь предков и НАВЕЧНО закрепляет эти земли за другим народом?
Ладно бы дружелюбныи и благодарным, а не агрессивным, наглым,тут же стремящимся влезть в военные блоки, наставить иностранных баз по периметру и тем угрожать соседу...
Где правда, Зин?
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 12:33
Цитата:
Российская хтонь, страшная, бессмысленная и беспощадная.
Из неё выходит культ смерти который рождает рессентимент.
111:
Пропаганда того же рая.. -Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что «жизнь сильно переоценена» и россиянам не нужно бояться умирать, поскольку «все мы попадем в рай», как обещал президент России Владимир Владимир Путин.
Пропаганда того же рая.. -Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что «жизнь сильно переоценена» и россиянам не нужно бояться умирать, поскольку «все мы попадем в рай», как обещал президент России Владимир Владимир Путин.
Российская хтонь, страшная, бессмысленная и беспощадная.
Из неё выходит культ смерти который рождает рессентимент.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1740
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 12:53
Могу, если никто не против, привести несколько цитат, тем кто тут хныкает насчёт "миллионов изнасилованных украинских женщин, стариков и детей".
Например:
Петр Порошенко от 13 ноября 2014 года — о жителях ДНР и ЛНР. «У нас будет работа — у них нет. У нас будут пенсии — у них нет. У нас будет забота о пенсионерах, детях — у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады — их дети будут сидеть в подвалах. Они же ничего не умеют делать. Так и именно так мы выиграем эту войну».
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий от 4 сентября 2018 года:«Самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович [Гитлер] в 1930-х годах».
Борис Филатов, в марте зампредседателя Днепропетровской администрации, позднее депутат Верховной рады и мэр Днепропетровска: «На мой взгляд, нет ничего страшного в расширении автономии Крыма и предоставлении русскому языку статуса государственного. Это позволит избежать эскалации напряженности и сохранить Украину. Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом».
Например:
Петр Порошенко от 13 ноября 2014 года — о жителях ДНР и ЛНР. «У нас будет работа — у них нет. У нас будут пенсии — у них нет. У нас будет забота о пенсионерах, детях — у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады — их дети будут сидеть в подвалах. Они же ничего не умеют делать. Так и именно так мы выиграем эту войну».
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий от 4 сентября 2018 года:«Самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович [Гитлер] в 1930-х годах».
Борис Филатов, в марте зампредседателя Днепропетровской администрации, позднее депутат Верховной рады и мэр Днепропетровска: «На мой взгляд, нет ничего страшного в расширении автономии Крыма и предоставлении русскому языку статуса государственного. Это позволит избежать эскалации напряженности и сохранить Украину. Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом».
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 04.01.23 - 12:53
Цитата:
Ишь какую мистическую базу подвёл!
А, может, это украинская хтонь - предки-то общие, вызывающая к себе подобный "рессентимент"?
Выпали из реальности?
YESNO:
Российская хтонь, страшная, бессмысленная и беспощадная. Из неё выходит культ смерти который рождает рессентимент.
Российская хтонь, страшная, бессмысленная и беспощадная. Из неё выходит культ смерти который рождает рессентимент.
Ишь какую мистическую базу подвёл!
А, может, это украинская хтонь - предки-то общие, вызывающая к себе подобный "рессентимент"?
Выпали из реальности?
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1740
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 12:57
«Я горжусь тем фактом, что среди 1500 карателей в Бабьем Яру было 1200 полицаев из ОУН и только 300 немцев». депутат Ровенского горсовета Шкуратюк. «Киевский вестник» от 26.02 1993 года
Министр культуры Украины Евгений Нищук: «Донбасс и весь юго-восток Украины не может воспринимать украинскую культуру из-за недостаточной генетической чистоты».
Министр культуры Украины Евгений Нищук: «Донбасс и весь юго-восток Украины не может воспринимать украинскую культуру из-за недостаточной генетической чистоты».
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 04.01.23 - 12:59
Цитата:
Там вообще то хазары во главе . Какие общие предки . Выпали из реальности ?
таноми52:
А, может, это украинская хтонь - предки-то общие, вызывающая к себе подобный "рессентимент"? Выпали из реальности
А, может, это украинская хтонь - предки-то общие, вызывающая к себе подобный "рессентимент"? Выпали из реальности
Там вообще то хазары во главе . Какие общие предки . Выпали из реальности ?
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 13:18
Цитата:
В данной реальности в центре столицы РФ лежит труп , это же очевидно культа жизни нет . Послушайте Z попов и пропагандистов . Куда они зовут ?
таноми52:
А, может, это украинская хтонь - предки-то общие, вызывающая к себе подобный "рессентимент"?
А, может, это украинская хтонь - предки-то общие, вызывающая к себе подобный "рессентимент"?
В данной реальности в центре столицы РФ лежит труп , это же очевидно культа жизни нет . Послушайте Z попов и пропагандистов . Куда они зовут ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13302
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 13:20
Цитата:
Цитата:
Вы сами себе перечите
То вам не интересно кто жил в крыму до русских и был большинством населения буквально ещё 100 лет назад до выселения
То у вас казахи это автохтоны на современной территории от Волги до Сибири
1) Крым как и Казахстан транзитная терроритория где жили все подряд
Казахи не автохтоны это политическая нация собранная из солянки разных племен как и узбеки
Жили тут Саки(иранцы) но пришли тюрки с Алтая и перемешались с ними, потом пришли монголы и тоже самое
Отсюда появились казахи как политическая народность (близкий пример американцы) и казахи как и американцы до сих пор любят внутреннее деления на этносы (племена) доказывая что аргыны древнее кыпшаков (как в США итальянцы спорят с латиносами не переставая быть при этом американцами)
Если в Астрахани жило какое-то племя которое сейчас входит в состав Казахов это еще не значит что татарское ханство Астрахань казахская земля также как и сибирско татарская Тюмень
Иначе мы так дойдем до абсурда заявляя что Татарстан это исконно казахская земля ведь там живёт племя Кыпшаков и некоторые роды даже казахские
2) с Крымом также
Где та грань когда можно ставить точку доказывая чья это земля?
Жили скифы пришли греки и всех убили (перемешались)
Потом пришли немцы готы и убили греков
Взамен пришли итальянцы и убили готов
Следом пришли монголы и тюрки и убили итальянцев
Дальше пришли турки а затем русские
С чего тогда Крым исконно русская земля то? Они даже называют полуостров по тюркски
Дальше придут какие-нибудь американцы или чеченцы туда
Но факт остаётся фактом Крым к России имеет такое же моральное и историческое отношение как и к Украине
Вооьще его надо сделать независимым государством
Типо Тайваня
Остров Крым незря был написан как альтернатива России
ACROS:
что Крым исконно русская (российская) территория, может и какие то народности и жили ранее, (транзитное государство), но их там сейчас нет, в отличие от казахов проживающих пожизненно и много веков в приграничных территориях.
что Крым исконно русская (российская) территория, может и какие то народности и жили ранее, (транзитное государство), но их там сейчас нет, в отличие от казахов проживающих пожизненно и много веков в приграничных территориях.
Цитата:
ACROS:
Казахи жили на этих территориях: - в Астрахани и Оренбурге роды байулы и кызылкурт из Младшего Жуза, в Тюмени - земли зимней откочёвки северных родов казахов- уак, керей, Среднего Жуза.Во всех трёх областях казахи официально признаны российским государством - автохтонами - коренными жителями. Вы это и без меня можете найти в СМИ, непонятно почему вы спрашиваете ??
Казахи жили на этих территориях: - в Астрахани и Оренбурге роды байулы и кызылкурт из Младшего Жуза, в Тюмени - земли зимней откочёвки северных родов казахов- уак, керей, Среднего Жуза.Во всех трёх областях казахи официально признаны российским государством - автохтонами - коренными жителями. Вы это и без меня можете найти в СМИ, непонятно почему вы спрашиваете ??
Вы сами себе перечите
То вам не интересно кто жил в крыму до русских и был большинством населения буквально ещё 100 лет назад до выселения
То у вас казахи это автохтоны на современной территории от Волги до Сибири
1) Крым как и Казахстан транзитная терроритория где жили все подряд
Казахи не автохтоны это политическая нация собранная из солянки разных племен как и узбеки
Жили тут Саки(иранцы) но пришли тюрки с Алтая и перемешались с ними, потом пришли монголы и тоже самое
Отсюда появились казахи как политическая народность (близкий пример американцы) и казахи как и американцы до сих пор любят внутреннее деления на этносы (племена) доказывая что аргыны древнее кыпшаков (как в США итальянцы спорят с латиносами не переставая быть при этом американцами)
Если в Астрахани жило какое-то племя которое сейчас входит в состав Казахов это еще не значит что татарское ханство Астрахань казахская земля также как и сибирско татарская Тюмень
Иначе мы так дойдем до абсурда заявляя что Татарстан это исконно казахская земля ведь там живёт племя Кыпшаков и некоторые роды даже казахские
2) с Крымом также
Где та грань когда можно ставить точку доказывая чья это земля?
Жили скифы пришли греки и всех убили (перемешались)
Потом пришли немцы готы и убили греков
Взамен пришли итальянцы и убили готов
Следом пришли монголы и тюрки и убили итальянцев
Дальше пришли турки а затем русские
С чего тогда Крым исконно русская земля то? Они даже называют полуостров по тюркски
Дальше придут какие-нибудь американцы или чеченцы туда
Но факт остаётся фактом Крым к России имеет такое же моральное и историческое отношение как и к Украине
Вооьще его надо сделать независимым государством
Типо Тайваня
Остров Крым незря был написан как альтернатива России
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13302
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 13:28
Цитата:
Странная ситуация
На территории Украины жили малороссы со времён древней Руси (русы коренные) которые потом стали украинцами (политическая нация)
Пришли их младшие братья русские(тоже политическая нация) и доказывают что это их земля а украинцы какие-то пришлые там
Они че с неба туда свалились со своими песнями,традициями и галушками? Или их американцы 700 лет назад создали назло русским?))Цитата:
Красиво но не верно
Российская хтонь вышла из обще тюркской хтони (имперскости)
Русские заменили тюрков обьеденив обратно золотую орду которая опять же разваливается
Вот у русских как и тюрков обида опять что империя рушится и сделать ничего уже нельзя
Дальше эту территорию обьеденят чеченцы переняв имперскую идеологию и всё по новой начнется))
таноми52:
И вот приходит понимание:почему какая-то пьянь перечёркивает вековые усилия народа, пролитую кровь предков и НАВЕЧНО закрепляет эти земли за другим народом?
И вот приходит понимание:почему какая-то пьянь перечёркивает вековые усилия народа, пролитую кровь предков и НАВЕЧНО закрепляет эти земли за другим народом?
Странная ситуация
На территории Украины жили малороссы со времён древней Руси (русы коренные) которые потом стали украинцами (политическая нация)
Пришли их младшие братья русские(тоже политическая нация) и доказывают что это их земля а украинцы какие-то пришлые там
Они че с неба туда свалились со своими песнями,традициями и галушками? Или их американцы 700 лет назад создали назло русским?))Цитата:
YESNO:
Российская хтонь, страшная, бессмысленная и беспощадная. Из неё выходит культ смерти который рождает рессентимент.
Российская хтонь, страшная, бессмысленная и беспощадная. Из неё выходит культ смерти который рождает рессентимент.
Красиво но не верно
Российская хтонь вышла из обще тюркской хтони (имперскости)
Русские заменили тюрков обьеденив обратно золотую орду которая опять же разваливается
Вот у русских как и тюрков обида опять что империя рушится и сделать ничего уже нельзя
Дальше эту территорию обьеденят чеченцы переняв имперскую идеологию и всё по новой начнется))
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 13:45
Цитата:
Всегда считал что Россия копирует хтоническое и матриархальное общество Старой Европы .
abaika95:
Красиво но не верно Российская хтонь вышла из обще тюркской хтони (имперскости)
Красиво но не верно Российская хтонь вышла из обще тюркской хтони (имперскости)
Всегда считал что Россия копирует хтоническое и матриархальное общество Старой Европы .
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 13:54
Цитата:
Цитата:
Ну вот же известный Дугин А.Г главный философ хтони в РФ и один из идеологов СВО.
таноми52:
А, может, это украинская хтонь - предки-то общие, вызывающая к себе подобный "рессентимент"?
А, может, это украинская хтонь - предки-то общие, вызывающая к себе подобный "рессентимент"?
Цитата:
Русская культура - хтоническая. Это культура ям, нор, окопов, землянок. Хтонические культуры копают норы, залезают туда, скрываются, прячутся, там живут и чувствуют себя прекрасно. Доминирующим режимом в России является хтонический – «выкопать яму».
Противоположность ей - культура теллурическая. Это культура горок, холмов, курганов, пирамид. Теллурические народы организуют пространство через систему выпуклостей.
Противоположность ей - культура теллурическая. Это культура горок, холмов, курганов, пирамид. Теллурические народы организуют пространство через систему выпуклостей.
Ну вот же известный Дугин А.Г главный философ хтони в РФ и один из идеологов СВО.
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 14:14
Цитата:
Идет гражданская война , все повторяется .
таноми52:
А, может, это украинская хтонь - предки-то общие, вызывающая к себе подобный "рессентимент"?
А, может, это украинская хтонь - предки-то общие, вызывающая к себе подобный "рессентимент"?
Идет гражданская война , все повторяется .
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 15:26
Цитата:
Да, Крым не ИСКОННО русская земля.
Но он был покорен Россией,т.к. Крымское ханство, вассал Османской империи,представляло для неё опасность - постоянные набеги, грабёж, раззорение, захват рабов и продажа их на турецких рынках. Кто бы это стерпел?
За безопасность россиян было заплачено потом и кровью их предков. И по праву победителя Россия стала владеть этой землёй. Ибо победитель всегда прав, жили там украинцы, не жили...
Если это несправедливо, то пусть тогда ВСЕ государства пересмотрят свои владения и права на них!
А точку РФ поставила в 2014г.
Если Украина не согласна, пусть ставит свою точку
abaika95:
с Крымом также Где та грань когда можно ставить точку доказывая чья это земля?
с Крымом также Где та грань когда можно ставить точку доказывая чья это земля?
Да, Крым не ИСКОННО русская земля.
Но он был покорен Россией,т.к. Крымское ханство, вассал Османской империи,представляло для неё опасность - постоянные набеги, грабёж, раззорение, захват рабов и продажа их на турецких рынках. Кто бы это стерпел?
За безопасность россиян было заплачено потом и кровью их предков. И по праву победителя Россия стала владеть этой землёй. Ибо победитель всегда прав, жили там украинцы, не жили...
Если это несправедливо, то пусть тогда ВСЕ государства пересмотрят свои владения и права на них!
А точку РФ поставила в 2014г.
Если Украина не согласна, пусть ставит свою точку
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1037
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 04.01.23 - 15:28
Откуда взялась эта хтонь, в КПИ им. 50- летия СССР, на историко-педагогическом факультете такого не преподавали. отсталые наверное были.
-
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