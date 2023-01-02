Отправлено: - 12:21

ACROS:

Конечно, агрессор - Малоросия - это территория Украины, с декабря 1991 года, когда три полупьяных президента делили территорию Советского Союза.

Цитата:И вот приходит понимание:почему какая-то пьянь перечёркивает вековые усилия народа, пролитую кровь предков и НАВЕЧНО закрепляет эти земли за другим народом?Ладно бы дружелюбныи и благодарным, а не агрессивным, наглым,тут же стремящимся влезть в военные блоки, наставить иностранных баз по периметру и тем угрожать соседу...Где правда, Зин?