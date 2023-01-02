Прогноз на 5 дней
пасмурно-9°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • В-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45877
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 14:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Признаков пропаганды много, но есть несколько главных, - перечислил лектор. - Пропаганда сводит все к простоте. Чем она более эмоциональна, тем эффективнее ее воспринимать людям. Другой признак - поиски внутреннего или потенциального врага.
Читать новость

таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3281
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 12:07
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Библиотекарей, выходит, тоже поставили в ряды идейных бойцов?
Ну да! Знакомая старушка-библиотекарь рассказывала, как их библиотека в советское время обслуживала секретарей обкома КПСС по системе ДОР (дифференцированное обслуживание руководителей- закреплённые темы, подбор и доставка на рабочее место литературы и информации (исключая промышленный шпионаж - шутка! ;-))раз в две недели.
Компов-то тогда не было!
Не говоря уж об обычных читателях, воспитываемых в духе коммунистической морали через все доступные библиотечные методы и формы работы.
Не сомневаюсь, что и нынешние власти используют библиотеки в нужном направлении

[Исправлено: таноми52, 04.01.2023 - 12:25]
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3281
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 04.01.23 - 12:21
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Конечно, агрессор - Малоросия - это территория Украины, с декабря 1991 года, когда три полупьяных президента делили территорию Советского Союза.


И вот приходит понимание:почему какая-то пьянь перечёркивает вековые усилия народа, пролитую кровь предков и НАВЕЧНО закрепляет эти земли за другим народом?
Ладно бы дружелюбныи и благодарным, а не агрессивным, наглым,тут же стремящимся влезть в военные блоки, наставить иностранных баз по периметру и тем угрожать соседу...
Где правда, Зин?
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
996
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 12:33
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Пропаганда того же рая.. -Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что «жизнь сильно переоценена» и россиянам не нужно бояться умирать, поскольку «все мы попадем в рай», как обещал президент России Владимир Владимир Путин.


Российская хтонь, страшная, бессмысленная и беспощадная.
Из неё выходит культ смерти который рождает рессентимент.
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1740
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 12:53
#48
Комментарий проходит проверку.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3281
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 04.01.23 - 12:53
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Российская хтонь, страшная, бессмысленная и беспощадная. Из неё выходит культ смерти который рождает рессентимент.


Ишь какую мистическую базу подвёл!
А, может, это украинская хтонь - предки-то общие, вызывающая к себе подобный "рессентимент"?
Выпали из реальности?
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1740
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 12:57
#50
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
996
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 04.01.23 - 12:59
#51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А, может, это украинская хтонь - предки-то общие, вызывающая к себе подобный "рессентимент"? Выпали из реальности

Там вообще то хазары во главе . Какие общие предки . Выпали из реальности ?
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 61
Зарегистрированные пользователи: Don Julio

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS