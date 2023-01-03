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Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород собак и увеличении штрафов за экологические нарушения
Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород собак и увеличении штрафов за экологические нарушения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45877
Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород собак и увеличении штрафов за экологические нарушения
Отправлено: 03.01.23 - 15:57
Будет создан Национальный центр казахских пород собак. Он будет рассматривать вопросы ведения единой родословной книги, разработки стандартов. Кроме того, общественные объединения, которые работают в этой сфере, получат социальный заказ.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21235
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 15:57
Что то никогда не слышал о казахских пород собак..
Алабаи да кавказцы, что пасли скот..
На снимке вообще какое то лысое существо дог-спаниель..
Что с таким делать?
Ну это явно не казахское..
Алабаи да кавказцы, что пасли скот..
На снимке вообще какое то лысое существо дог-спаниель..
Что с таким делать?
Ну это явно не казахское..
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 16:44
Есть казахская гончая порода, называется таз ИТ, в большинстве своем применима для загона зайца и лис, почему-то её ещё называют афганская. По своему отличается от других собак, ни разу не слышал как они лают или дерутся. Чем-то напоминают немецких догов, но существа добрейшие.
Видимо, заслужил раз на таком высочайшем уровне обратили на него внимания
Видимо, заслужил раз на таком высочайшем уровне обратили на него внимания
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3539
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 16:58
Цитата:
Насколько я помню несколько порол собак, называемых казахской породы- это типа алабая - табит и гончая - таз. Их почему то ещё называют афганскими - наверное родословная оттуда идёт. У нас в деревне, раньше были гончие - худые, длинные, мускулистые - я только сейчас вспоминаю что никогда не слышал их лая, только урчание.
111:
о казахских пород собак.
о казахских пород собак.
Насколько я помню несколько порол собак, называемых казахской породы- это типа алабая - табит и гончая - таз. Их почему то ещё называют афганскими - наверное родословная оттуда идёт. У нас в деревне, раньше были гончие - худые, длинные, мускулистые - я только сейчас вспоминаю что никогда не слышал их лая, только урчание.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21235
Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород собак и увеличении штрафов за экологические нарушения
Отправлено: 03.01.23 - 17:28
Цитата:
Может быть, но раньше занимался когда собаками, конкретно казахских не было, были алабаи среднеазиаты, кавказцы, были туркменские, с двумя я занимался с их 20ти дней отроду, тогда их тайно вывезли с Туркмении.
Среднеазиаты наши, которые местные, ну те тупые по сравнению с туркменами, даже казахскими их не хочется позорится называть.
Да и надо посмотреть, какие породы именно казахские с родословными признаны в мире..
Блин, не слышал, может и были..
ACROS:
казахской породы- это типа алабая - табит
казахской породы- это типа алабая - табит
Может быть, но раньше занимался когда собаками, конкретно казахских не было, были алабаи среднеазиаты, кавказцы, были туркменские, с двумя я занимался с их 20ти дней отроду, тогда их тайно вывезли с Туркмении.
Среднеазиаты наши, которые местные, ну те тупые по сравнению с туркменами, даже казахскими их не хочется позорится называть.
Да и надо посмотреть, какие породы именно казахские с родословными признаны в мире..
Блин, не слышал, может и были..
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 73
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 17:49
А когда законы будут работать?!
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 73
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 18:19
Это которые владеют гос языком
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1740
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 20:13
Что тут добавить!?
Казахи, миллионы лет! Хотя, почему миллионы, миллиарды(!) лет выращивали овец, баранов, самок конины. А теперь, как оказалось ещё и собак!
Почему, нет!
Запишите и это, в скрижалях истории. Для потомков...
Вот кстати, из Википедии...
Цитата:
Вот, оказывается как оно, было!
Казахи, миллионы лет! Хотя, почему миллионы, миллиарды(!) лет выращивали овец, баранов, самок конины. А теперь, как оказалось ещё и собак!
Почему, нет!
Запишите и это, в скрижалях истории. Для потомков...
Вот кстати, из Википедии...
Цитата:
Согласно своду законов «Жеты Жаргы» стоимость тазы приравнивалась стоимости раба, одна хорошая рабочая собака заменяла калым за невесту, составлявший почти полсотни лошадей.
Вот, оказывается как оно, было!
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 163
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 22:51
Человек собаке друг Это знают все вокруг Понятно всем, как дважды-два, Нет добрее существа Припев: Он не лает, не кусается, На прохожих не бросается, И на кошек - ноль внимания. Вот это воспитание! Лапу первым подает, Волю нервам не дает Еще никто не замечал, Чтобы хоть раз он зарычал!
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 163
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 23:07
Для реализации норм закона потребуется 1,4 млрд тенге. Выделение этой суммы поддержали на заседании республиканской бюджетной комиссии.
...офигеть Экибас заморозили трубы по всей стране изношены надо менять денег не могут найти,медицина не всамом наилучшем состоянии,а на барбасов деньги выделяют,может стоило подожнать,сначало разобратся с другими сферами,жалко только как всегда разворуют а результата не будет.
...офигеть Экибас заморозили трубы по всей стране изношены надо менять денег не могут найти,медицина не всамом наилучшем состоянии,а на барбасов деньги выделяют,может стоило подожнать,сначало разобратся с другими сферами,жалко только как всегда разворуют а результата не будет.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1740
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 23:12
Цитата:
А кошки!?
Неужели нет казахских пород кошек?
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт Акорды.
А кошки!?
Неужели нет казахских пород кошек?
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 04.01.23 - 12:21
Нет-нет, в комментах проскальзывает сарказм, будто казахи такие неучи и ничего не могут. Если бы разговор шел про русскую борзую, последние несколько коментов были бы другими, однако то что написано, как говорится не вырубить...
Тем не менее я как-то читал прогноз о том , что Казахстан станет вторым Сингапуром на просторах бывшего союза, дай бог тому сбыться
Тем не менее я как-то читал прогноз о том , что Казахстан станет вторым Сингапуром на просторах бывшего союза, дай бог тому сбыться
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