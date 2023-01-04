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≡ Нескольких министров сменили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45877
Нескольких министров сменили в Казахстане
Отправлено: 04.01.23 - 12:13
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал несколько указов о снятии с должностей министров и на их место назначил новых. Кроме того, президент подписал указ о назначении заместителя премьер-министра – руководителя аппарата правительства
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5733
Re: Нескольких министров сменили в Казахстане
Отправлено: 04.01.23 - 12:13
#1
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Молодежь подтягивается, это хороший знак, вот бы ещё жирных генералов в обороне и внутренних делах поменять, вообще красава. Как говорит знакомый врач, чтобы в стране что-то изменится, надо совершенно новые люди. Только не болашаковцев, эти уже заражены от своих протеже понтами и присобленцы.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
73
Нескольких министров сменили в Казахстане
Отправлено: 04.01.23 - 12:36
#2
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
73
Нескольких министров сменили в Казахстане
Отправлено: 04.01.23 - 12:37
#3
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3539
Re: Нескольких министров сменили в Казахстане
Отправлено: 04.01.23 - 12:59
#4
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Как говорил, мой бывший шеф, Генеральный Секретарь ЦК КПСС Михайло Горбачёв: "..процесс пошёл...", кстати в мире было всего два генеральных секретарей: в ЦК КПСС и ООН; ген.сек НАТО - потом появился.

Цитата:
сайлау курманов:
Только не болашаковцев,


Они и есть "болашаковцы", наверное - без протекции, связей и взяток замом к министру НЕВОЗМОЖНО устроиться, по крайней мере у нас в Казахстане.
Толку не будет, не те кадры- они уже заражены вирусом коррупции.
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