Отправлено: - 12:59

сайлау курманов:

Только не болашаковцев,

Как говорил, мой бывший шеф, Генеральный Секретарь ЦК КПСС Михайло Горбачёв: "..процесс пошёл...", кстати в мире было всего два генеральных секретарей: в ЦК КПСС и ООН; ген.сек НАТО - потом появился.Цитата:Они и есть "болашаковцы", наверное - без протекции, связей и взяток замом к министру НЕВОЗМОЖНО устроиться, по крайней мере у нас в Казахстане.Толку не будет, не те кадры- они уже заражены вирусом коррупции.