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Пилотным школам разрешат менять учебные программы и вводить в них инновационный контент
Пилотным школам разрешат менять учебные программы и вводить в них инновационный контент
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