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≡ Пилотным школам разрешат менять учебные программы и вводить в них инновационный контент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45877
Пилотным школам разрешат менять учебные программы и вводить в них инновационный контент
Отправлено: 04.01.23 - 11:06
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Отдельные школы освободят от жёсткого следования типовым учебным программам, однако они должны будут по-прежнему соблюдать требования госстандарта.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18592
Пилотным школам разрешат менять учебные программы и вводить в них инновационный контент
Отправлено: 04.01.23 - 11:06
#1
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///В Казахстане намерены в пилотном режиме предоставить академическую свободу школам, имеющим необходимые ресурсы и потенциал, сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.//

уже не министр , освобожден.
полгода не прошло от назначения.
теперь новый министр будет мутить с образованием.
бедное образование, кто только над ним не издевался.

[Исправлено: alex_60, 04.01.2023 - 11:07]
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4871
Re: Пилотным школам разрешат менять учебные программы и вводить...
Отправлено: 04.01.23 - 12:10
#2
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Цитата:
alex_60:
уже не министр , освобожден.

когда и где об этом сказано? на сайте МИн Просвещ - он в должности.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18592
Пилотным школам разрешат менять учебные программы и вводить в них инновационный контент
Отправлено: 04.01.23 - 12:23
#3
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Цитата:
Алиса:
когда и где об этом сказано? на сайте МИн Просвещ - он в должности.


утром сняли.
тут например
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4871
Re: Пилотным школам разрешат менять учебные программы и вводить...
Отправлено: 04.01.23 - 12:39
#4
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Цитата:
alex_60:

спасибо!!!! Как обычно, впрочем - информацию выдают, а по факту сведения "старые")))
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