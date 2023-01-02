Отправлено: - 12:04

abaika95:

"так и есть" это троллинг

abaika95:

Тюмени и астрахани как исконно казахских землях к которым казахи не имеют никакого отношения)

yudjin:

30 лет присмыкались, лизали, памятники ставили, вывески меняли,

yudjin:

ой, бай, чья бы

[Исправлено: ACROS, 04.01.2023 - 12:06]

Цитата:Насчёт того, что троллинг, а что нетролинг - где тут грань, сильно не разбираюсь, вам очевидно набившему руку видней, я просто выражаю своё мнение: - что Крым исконно русская (российская) территория, может и какие то народности и жили ранее, (транзитное государство), но их там сейчас нет, в отличие от казахов проживающих пожизненно и много веков в приграничных территориях.Цитата:Казахи жили на этих территориях: - в Астрахани и Оренбурге роды байулы и кызылкурт из Младшего Жуза, в Тюмени - земли зимней откочёвки северных родов казахов- уак, керей, Среднего Жуза.Во всех трёх областях казахи официально признаны российским государством - автохтонами - коренными жителями.Вы это и без меня можете найти в СМИ, непонятно почему вы спрашиваете ??Цитата:Было такое, что тут скрывать, но вы не по адресу, при чём тут 111: - спросите об этом у Кулагина С.В., Шукеева О.Е., у Рогова, у Терещенко, у Архимеда . - это они и лизали и пресмыкались и ставили и меняли; - мы же просто молча, в том числе и вы, русскоязычные, брали под козырёк, потому что живём в самой демократической стране или всамой недемократической, я уже путаю, потому что КТО то сказал: -"...зачем нам демократия, мы что американцы, и где МНЕ взять столько американцев...."Насчёт вывески "Жана" - спросите у Токаева - это он ведёт нас, и вас в том числе, в Жана Казахстан, во Вторую Республику; - и обратно же мы все и вы в том числе, молча, СЛЕПО и безропотно зашагали в Жана Казахстан: - или вы можете предложить ЧТО ТО другое, например Пятую Республику ???Цитата:И вы так спрашиваете, по крайней мере у меня сложилось такое впечатление: - как будто вы не житель этой страны, а сторонний наблюдатель, транзитный пассажир из России в Беларусь ??