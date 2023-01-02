Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 14:45
- Признаков пропаганды много, но есть несколько главных, - перечислил лектор. - Пропаганда сводит все к простоте. Чем она более эмоциональна, тем эффективнее ее воспринимать людям. Другой признак - поиски внутреннего или потенциального врага. Читать новость
То есть объективно внешних врагов и внешних факторов вообще не существует, да?
И вот тут интересно - то ли лектор недалекий, то ли он не умеет донести до аудитории свои мысли, то ли он считает свою аудиторию недалекой и всё ещё сильнее упрощает, чем пропаганда с его слов. Ну или журналисты не так записали - такое тоже бывает.
И главный вопрос: чем плоха пропаганда? Она была, есть и будет всегда и везде. Даже антиправительственные СМИ - это тоже пропаганда с теми же методами.
!) Не знаю, считают ли украинцы русских братьями, по крайней мере Путин так считает - я исходил и исхожу из того что они оба относятся к славянским народностям и вместе когда то противостояли нашим далёким предкам, правда предварительно, побывав 300 лет под игом или рабством. Мы ведь тоже считаем киргизов - братьями, хотя исторически недолюбливаем их почему то, впрочем так же как и они - наверное это у всех братьев в крови - немцы и французы тоже не долюбливают друг-друга, хотя тоже такие же братья как русские с украинцами, как казахи с киргизами.
2) а)Традиционная война - это когда Батяна-комбат, например, получив боевую задачу: - уясняет обстановку, изучает местность, производит регосценировку, принимает решение и отдаёт боевой приказ в атаку; замполит с пистолетом в руках выпрыгивает на бруствер окопа и с криком - " В атаку, за мной, за Родину, за Стал.., пардон, за Путина"- ведёт солдат-новобранцев собранных в спешке с улиц, с домов, с подвалов, с танцплощадок за собой под натовские пули, на смертный бой и при этом погибает геройски.
б "нетрадиционная" война - это когда вместо политрука и бойцов вперёд пошли или полетели дроны и сбросили на невинных и мирных украинцев бомбы, гранаты и прочую взрывную смесь, или же ещё "круче" - ночью когда хохлы спят - полетели "грады", "Искандеры" "Тополи", "Кинжалы" и прочее, и как бы с "благородной" целью- уничтожение обьектов критической инфраструктуры для затруднения действии ВСУ, но при этом задевая и убивая ни в чём неповинных стариков, женщин, детей и их жилища в) "нетрадиционная" война - это когда украинский клоун со своими военными натовскими советниками, свои военные обьекты дислоцирует среди мирного населения: - вокруг школ, детских садов, в ТРЦ, в парках, в глубине жилого квартала.
Victor Yang: главный вопрос: чем плоха пропаганда?
Ну для вас в России, пропаганда это главное, на чем вы там держитесь. Не будь ее, не будь веры в то, что кругом враги и именно они виноваты в вашей нищете и разрухе, Россия давно бы развалилась.. Да, несомненно, пропаганда определенно нужна.. А то без нее будет как в Ойропе и Америке, какие то технологии, люди будут пахать за деньги, а не за идею, у всех будут унитазы, горячая вода и тд.. Пропаганда, это двигатель масс так сказать, вместо прогресса, которые можно использовать по любому назначению и даже немного утилизировать для общего блага. Отпропагандированная толпа хоть что, но обязательно поддержит, что мы и видим на вашем примере..
-Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что «жизнь сильно переоценена» и россиянам не нужно бояться умирать, поскольку «все мы попадем в рай», как обещал президент России Владимир Владимир Путин.
И почти все 140 миллионов ведь верят, ой, 85 процентов, что Рай существует и надо быстро и пачками, как пропагандировал и Певцов, умирать.. А вот попам не верили, потому что у них не профессиональная пропаганда Рая, что он существует.. Пропаганда это сила.. Кучки миллиардеров разумеется, что это замутили..
111: Ну для вас в России, пропаганда это главное, на чем вы там держитесь.
ой, бай, чья бы дохлая корова мычала.... 30 лет присмыкались, лизали, памятники ставили, вывески меняли, верили во всякие басни великой степи и рухнаму... потом прозрели, придумали приставку Жана и опять слепо верим в светлое будущее?
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