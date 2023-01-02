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≡ Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45875
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 14:45
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- Признаков пропаганды много, но есть несколько главных, - перечислил лектор. - Пропаганда сводит все к простоте. Чем она более эмоциональна, тем эффективнее ее воспринимать людям. Другой признак - поиски внутреннего или потенциального врага.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1737
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 03.01.23 - 20:36
#30
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Цитата:
ACROS:
нетрадиционная война некогда двух братских народов развязанная мирными русскими оккупантами против воинствующих украинских

Два вопроса.
1 напомните, с какого, по какие даты, украинцы считали русских братьями?
2 если бы была "традиционная война", вы бы не имели претензий?
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1737
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 03.01.23 - 23:40
#31
Комментарий проходит проверку.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1737
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 03.01.23 - 23:43
#32
Комментарий проходит проверку.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15456
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 08:43
#33
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Цитата:
Если вы видите заметки про внешних врагов, можете сразу закрывать эту заметку

Источник:

То есть объективно внешних врагов и внешних факторов вообще не существует, да?

И вот тут интересно - то ли лектор недалекий, то ли он не умеет донести до аудитории свои мысли, то ли он считает свою аудиторию недалекой и всё ещё сильнее упрощает, чем пропаганда с его слов. Ну или журналисты не так записали - такое тоже бывает.

И главный вопрос: чем плоха пропаганда? Она была, есть и будет всегда и везде. Даже антиправительственные СМИ - это тоже пропаганда с теми же методами.

[Исправлено: Victor Yang, 04.01.2023 - 08:48]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3694
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 04.01.23 - 09:14
#34
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Цитата:
Don Julio:
На мой взгляд, нужно помнить, прежде всего своих, национальных мыслителей, прежде всего, Абая Кунанбаева.


Так, воспользуюсь рекомендацией А.Пахоруковой, в борьбе с троллем. Прием первый-доведение до абсурда. Далее, при необходимости перейду на третьи прием. Задавлю, пока ещё худого тролля, юмором и мемом.

Помню, старче, помню! Но, и ни в коем случае, нельзя забывать высказывания выдающихся личностей проживавщих в период СССР, как А.Д.Сахаров.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3535
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 09:35
#35
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Цитата:
Don Julio:
Два вопроса


!) Не знаю, считают ли украинцы русских братьями, по крайней мере Путин так считает - я исходил и исхожу из того что они оба относятся к славянским народностям и вместе когда то противостояли нашим далёким предкам, правда предварительно, побывав 300 лет под игом или рабством.
Мы ведь тоже считаем киргизов - братьями, хотя исторически недолюбливаем их почему то, впрочем так же как и они - наверное это у всех братьев в крови - немцы и французы тоже не долюбливают друг-друга, хотя тоже такие же братья как русские с украинцами, как казахи с киргизами.


2) а)Традиционная война - это когда Батяна-комбат, например, получив боевую задачу: - уясняет обстановку, изучает местность, производит регосценировку, принимает решение и отдаёт боевой приказ в атаку; замполит с пистолетом в руках выпрыгивает на бруствер окопа и с криком - " В атаку, за мной, за Родину, за Стал.., пардон, за Путина"- ведёт солдат-новобранцев собранных в спешке с улиц, с домов, с подвалов, с танцплощадок за собой под натовские пули, на смертный бой и при этом погибает геройски.

б "нетрадиционная" война - это когда вместо политрука и бойцов вперёд пошли или полетели дроны и сбросили на невинных и мирных украинцев бомбы, гранаты и прочую взрывную смесь, или же ещё "круче" - ночью когда хохлы спят - полетели "грады", "Искандеры" "Тополи", "Кинжалы" и прочее, и как бы с "благородной" целью- уничтожение обьектов критической инфраструктуры для затруднения действии ВСУ, но при этом задевая и убивая ни в чём неповинных стариков, женщин, детей и их жилища
в) "нетрадиционная" война - это когда украинский клоун со своими военными натовскими советниками, свои военные обьекты дислоцирует среди мирного населения: - вокруг школ, детских садов, в ТРЦ, в парках, в глубине жилого квартала.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21230
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 09:37
#36
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Цитата:
Victor Yang:
главный вопрос: чем плоха пропаганда?

Ну для вас в России, пропаганда это главное, на чем вы там держитесь.
Не будь ее, не будь веры в то, что кругом враги и именно они виноваты в вашей нищете и разрухе, Россия давно бы развалилась..
Да, несомненно, пропаганда определенно нужна..
А то без нее будет как в Ойропе и Америке, какие то технологии, люди будут пахать за деньги, а не за идею, у всех будут унитазы, горячая вода и тд..
Пропаганда, это двигатель масс так сказать, вместо прогресса, которые можно использовать по любому назначению и даже немного утилизировать для общего блага.
Отпропагандированная толпа хоть что, но обязательно поддержит, что мы и видим на вашем примере..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21230
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 09:43
#37
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Пропаганда того же рая..

-Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что «жизнь сильно переоценена» и россиянам не нужно бояться умирать, поскольку «все мы попадем в рай», как обещал президент России Владимир Владимир Путин.



И почти все 140 миллионов ведь верят, ой, 85 процентов, что Рай существует и надо быстро и пачками, как пропагандировал и Певцов, умирать..
А вот попам не верили, потому что у них не профессиональная пропаганда Рая, что он существует..
Пропаганда это сила..
Кучки миллиардеров разумеется, что это замутили..
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8936
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 04.01.23 - 09:44
#38
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Цитата:
111:
Ну для вас в России, пропаганда это главное, на чем вы там держитесь.

ой, бай, чья бы дохлая корова мычала.... 30 лет присмыкались, лизали, памятники ставили, вывески меняли, верили во всякие басни великой степи и рухнаму... потом прозрели, придумали приставку Жана и опять слепо верим в светлое будущее?
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