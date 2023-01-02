Отправлено: - 09:35

Don Julio:

Два вопроса

Цитата:!) Не знаю, считают ли украинцы русских братьями, по крайней мере Путин так считает - я исходил и исхожу из того что они оба относятся к славянским народностям и вместе когда то противостояли нашим далёким предкам, правда предварительно, побывав 300 лет под игом или рабством.Мы ведь тоже считаем киргизов - братьями, хотя исторически недолюбливаем их почему то, впрочем так же как и они - наверное это у всех братьев в крови - немцы и французы тоже не долюбливают друг-друга, хотя тоже такие же братья как русские с украинцами, как казахи с киргизами.2) а)Традиционная война - это когда Батяна-комбат, например, получив боевую задачу: - уясняет обстановку, изучает местность, производит регосценировку, принимает решение и отдаёт боевой приказ в атаку; замполит с пистолетом в руках выпрыгивает на бруствер окопа и с криком - " В атаку, за мной, за Родину, за Стал.., пардон, за Путина"- ведёт солдат-новобранцев собранных в спешке с улиц, с домов, с подвалов, с танцплощадок за собой под натовские пули, на смертный бой и при этом погибает геройски.б "нетрадиционная" война - это когда вместо политрука и бойцов вперёд пошли или полетели дроны и сбросили на невинных и мирных украинцев бомбы, гранаты и прочую взрывную смесь, или же ещё "круче" - ночью когда хохлы спят - полетели "грады", "Искандеры" "Тополи", "Кинжалы" и прочее, и как бы с "благородной" целью- уничтожение обьектов критической инфраструктуры для затруднения действии ВСУ, но при этом задевая и убивая ни в чём неповинных стариков, женщин, детей и их жилищав) "нетрадиционная" война - это когда украинский клоун со своими военными натовскими советниками, свои военные обьекты дислоцирует среди мирного населения: - вокруг школ, детских садов, в ТРЦ, в парках, в глубине жилого квартала.