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Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45875
Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.22 - 18:51
Ох и ярким был уходящий, 2022-й год, для костанайцев. Да и не только для них. И яркость этого года не всегда была радостной: некоторые события уходящего года многие из нас будут вспоминать с печалью. Но сегодня, в канун 2023 года, редакция "Нашей Газеты" предлагает вам вспомнить счастливые события и поделиться ими в комментариях.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21212
Re: Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей...
Отправлено: 31.12.22 - 18:51
Салют в час ночи?
Re: Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей...
Отправлено: 31.12.22 - 19:20
Цитата:
А шо уже буквы не различаешь?
Или как всегда, чукча не читатель, чукча писатель?
111:
Салют в час ночи?
Салют в час ночи?
А шо уже буквы не различаешь?
Или как всегда, чукча не читатель, чукча писатель?
Re: Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей...
Отправлено: 31.12.22 - 20:22
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1225
Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.22 - 20:29
Цитата:
С надеждой для некоторых
yudjin:
Год прозрения.
Год прозрения.
С надеждой для некоторых
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3277
Re: Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей...
Отправлено: 31.12.22 - 22:22
Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.22 - 23:04
В новом 2023 году желаю всем:
Мечтать! Летать! И думать о прекрасном!
Во сне касаться звезд и облаков.
И верить в то, что это не напрасно.
Что в жизни нашей, будет все легко.
Надеяться на Чудо, верить в сказку.
Любить друг друга и тепло дарить.
И жить по-настоящему...Без маски.
Смеяться...Плакать..И судьбу творить.
Дарить друг другу радость и улыбку
От счастья плакать, от любви сгорать.
И не бояться совершить ошибку..
Весь опыт жизни в Мудрость собирать.
Не думать о плохом, не жить вчерашним,
Не злиться на судьбу, когда идет не в масть...
Признаться в чувствах, быть немного грешным..
И НАСЛАЖДАТЬСЯ ЭТОЙ ЖИЗНЬЮ ВСЛАСТЬ!!!
Мечтать! Летать! И думать о прекрасном!
Во сне касаться звезд и облаков.
И верить в то, что это не напрасно.
Что в жизни нашей, будет все легко.
Надеяться на Чудо, верить в сказку.
Любить друг друга и тепло дарить.
И жить по-настоящему...Без маски.
Смеяться...Плакать..И судьбу творить.
Дарить друг другу радость и улыбку
От счастья плакать, от любви сгорать.
И не бояться совершить ошибку..
Весь опыт жизни в Мудрость собирать.
Не думать о плохом, не жить вчерашним,
Не злиться на судьбу, когда идет не в масть...
Признаться в чувствах, быть немного грешным..
И НАСЛАЖДАТЬСЯ ЭТОЙ ЖИЗНЬЮ ВСЛАСТЬ!!!
Re: Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей...
Отправлено: 01.01.23 - 12:00
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21212
Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.23 - 17:05
Цитата:
Хм..
Салют начался в 00.55, около 00.56
А это не час.
Закончился в 01.01., около 01.02.
yudjin:
А шо уже буквы не различаешь?
А шо уже буквы не различаешь?
Хм..
Салют начался в 00.55, около 00.56
А это не час.
Закончился в 01.01., около 01.02.
Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.23 - 17:51
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1722
Re: Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей...
Отправлено: 03.01.23 - 21:39
С новым наступившем 2023 годом, уважаемые Главная Редакция и прочие подписчики!
Давайте, помечтаем!
В Уважаемой Редакцие, появляется новый Главный Редактор. Который, мало того, что занимается своими прямыми обязанностями, редактировать, так ещё привлекает талантливых журналистов, которые пишут талантливые и сенсационные статьи, привлекая контент, рекламу и подписчиков!
Так ещё и модераторы банят троллей и прочих русофобов!
Так и наступает новое возрождение и прибыль собственнику!
Ах, если бы сбылась моя мечта.Какая жизнь настала бы тогда.
Вот оно — счастье. Нет его слаще.
Ах, если бы сбылась моя мечта.Какая жизнь настала бы тогда.
Давайте, помечтаем!
В Уважаемой Редакцие, появляется новый Главный Редактор. Который, мало того, что занимается своими прямыми обязанностями, редактировать, так ещё привлекает талантливых журналистов, которые пишут талантливые и сенсационные статьи, привлекая контент, рекламу и подписчиков!
Так ещё и модераторы банят троллей и прочих русофобов!
Так и наступает новое возрождение и прибыль собственнику!
Ах, если бы сбылась моя мечта.Какая жизнь настала бы тогда.
Вот оно — счастье. Нет его слаще.
Ах, если бы сбылась моя мечта.Какая жизнь настала бы тогда.
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