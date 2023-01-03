Отправлено: - 18:55

111:

Маргаритки как обычно ничего не случилось,

[Исправлено: ACROS, 03.01.2023 - 18:58]

[Исправлено: ACROS, 03.01.2023 - 19:09]

Цитата:Не понимаю, что она хотела: - русские будут бомбить украинцев, а в ответ будут только слова возмущения клоуна??На войне- как на войне. Украинцы в ответ тоже будут бомбить русских, совершать терракты в глубине России. Не они же начали эту войну.Так что пусть она привыкает: - каждую ночь спать с тревогой, уныло глядя в стакан с водкой и своей кожей ощущать: - каково спать невинным украинцам без света, тепла и в ожидании бомбового удара и полной неизвестности: - проснуться ли они вообще живыми.