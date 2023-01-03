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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 636 из 636«1...634635636
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21212
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 15:42
#9526
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Кстати между катанием можно ходить сюда, больше лезет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21212
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 15:47
#9527
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Ну и усталые уже поздно приходим домой..



[Исправлено: 111, 03.01.2023 - 15:48]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21212
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 15:49
#9528
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Нас встречает возмущенный Амир, он то спал, когда мы ушли..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21212
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 17:40
#9529
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Скоро мобилизация .
Вдовы, у которых уже убили мужей, призывают Путина, чтобы убили и у тех, у кого они живы..



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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21212
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 17:43
#9530
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У Маргаритки как обычно ничего не случилось, после того, как в Макеевке было убито до 500 мобиков, посланных ею и Соловьевым на войну..



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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21212
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 17:50
#9531
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А вот тут военное преступление на Новый год.
Оккупанты убили 22х летнюю девушку, которая ехала за подарками..
Оккупанты это даже не славяне, это некие существа..

хостинг изображений

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3534
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 18:55
#9532
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Цитата:
111:
Маргаритки как обычно ничего не случилось,


Не понимаю, что она хотела: - русские будут бомбить украинцев, а в ответ будут только слова возмущения клоуна??
На войне- как на войне. Украинцы в ответ тоже будут бомбить русских, совершать терракты в глубине России. Не они же начали эту войну.
Так что пусть она привыкает: - каждую ночь спать с тревогой, уныло глядя в стакан с водкой и своей кожей ощущать: - каково спать невинным украинцам без света, тепла и в ожидании бомбового удара и полной неизвестности: - проснуться ли они вообще живыми.

[Исправлено: ACROS, 03.01.2023 - 18:58]

[Исправлено: ACROS, 03.01.2023 - 19:09]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2987
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 20:08
#9533
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Цитата:
ACROS:
каково спать невинным украинцам


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3534
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 20:17
#9534
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Цитата:
Козлов я:


Можно что угодно писать, предоставлять какие угодно фотографии, но факт остаётся фактом: - Козлов я - вы же казахстанец, точно так же как и нынешние одесситы - украинцы.
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1722
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 20:39
#9535
Комментарий удален модератором.
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1722
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 21:04
#9536
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Цитата:
ACROS:
каково спать невинным украинцам без света, тепла и в ожидании бомбового удара и полной неизвестности: - проснуться ли они вообще живыми.

Запомни, Шарапов!
Наказание, без вины, не бывает!©
:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3534
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 21:53
#9537
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Цитата:
111:



Классное фото под №9521.
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1722
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 03.01.23 - 22:28
#9538
Комментарий проходит проверку.
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