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≡ Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45875
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 14:45
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- Признаков пропаганды много, но есть несколько главных, - перечислил лектор. - Пропаганда сводит все к простоте. Чем она более эмоциональна, тем эффективнее ее воспринимать людям. Другой признак - поиски внутреннего или потенциального врага.
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1722
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 03.01.23 - 20:36
#30
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Цитата:
ACROS:
нетрадиционная война некогда двух братских народов развязанная мирными русскими оккупантами против воинствующих украинских

Два вопроса.
1 напомните, с какого, по какие даты, украинцы считали русских братьями?
2 если бы была "традиционная война", вы бы не имели претензий?
:lol:
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