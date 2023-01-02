Отправлено: - 13:03

111:

- все кто не с нами нацисты и фашисты и тд...

Можно это идиотам набросить, и отправить их куда угодно убивать и кого угодно..

Цитата:На форуме отдельные товарищи, время от времени говорят: нельзя забывать прошлое, кто не помнит прошлого, у того нет будущего и.т.д.Но, сами не придают значения или не осознают в полной мере, сказанные отдельные фразы выдающихся личностей, которые актуальны и в настоящее время.Так, в 1975 году в Нобелевской лекции Андрей Дмитриевич Сахаров сказал, что устойчивый мир, прогресс, права человека - эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими.