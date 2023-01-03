Отправлено: - 17:28

ACROS:

казахской породы- это типа алабая - табит

Цитата:Может быть, но раньше занимался когда собаками, конкретно казахских не было, были алабаи среднеазиаты, кавказцы, были туркменские, с двумя я занимался с их 20ти дней отроду, тогда их тайно вывезли с Туркмении.Среднеазиаты наши, которые местные, ну те тупые по сравнению с туркменами, даже казахскими их не хочется позорится называть.Да и надо посмотреть, какие породы именно казахские с родословными признаны в мире..Блин, не слышал, может и были..