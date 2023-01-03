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≡ Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород собак и увеличении штрафов за экологические нарушения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45875
Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород собак и увеличении штрафов за экологические нарушения
Отправлено: 03.01.23 - 15:57
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Будет создан Национальный центр казахских пород собак. Он будет рассматривать вопросы ведения единой родословной книги, разработки стандартов. Кроме того, общественные объединения, которые работают в этой сфере, получат социальный заказ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21212
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 15:57
#1
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Что то никогда не слышал о казахских пород собак..
Алабаи да кавказцы, что пасли скот..
На снимке вообще какое то лысое существо дог-спаниель..
Что с таким делать?
Ну это явно не казахское..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5731
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 16:44
#2
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Есть казахская гончая порода, называется таз ИТ, в большинстве своем применима для загона зайца и лис, почему-то её ещё называют афганская. По своему отличается от других собак, ни разу не слышал как они лают или дерутся. Чем-то напоминают немецких догов, но существа добрейшие.
Видимо, заслужил раз на таком высочайшем уровне обратили на него внимания
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3534
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 16:58
#3
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Цитата:
111:
о казахских пород собак.


Насколько я помню несколько порол собак, называемых казахской породы- это типа алабая - табит и гончая - таз. Их почему то ещё называют афганскими - наверное родословная оттуда идёт. У нас в деревне, раньше были гончие - худые, длинные, мускулистые - я только сейчас вспоминаю что никогда не слышал их лая, только урчание.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21212
Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород собак и увеличении штрафов за экологические нарушения
Отправлено: 03.01.23 - 17:28
#4
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Цитата:
ACROS:
казахской породы- это типа алабая - табит

Может быть, но раньше занимался когда собаками, конкретно казахских не было, были алабаи среднеазиаты, кавказцы, были туркменские, с двумя я занимался с их 20ти дней отроду, тогда их тайно вывезли с Туркмении.
Среднеазиаты наши, которые местные, ну те тупые по сравнению с туркменами, даже казахскими их не хочется позорится называть.
Да и надо посмотреть, какие породы именно казахские с родословными признаны в мире..
Блин, не слышал, может и были..
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
71
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 17:49
#5
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А когда законы будут работать?!
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
71
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 18:19
#6
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Это которые владеют гос языком
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Don Julio
* Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1722
Re: Токаев подписал законы о воспроизводстве казахских пород...
Отправлено: 03.01.23 - 20:13
#7
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Что тут добавить!?
Казахи, миллионы лет! Хотя, почему миллионы, миллиарды(!) лет выращивали овец, баранов, самок конины. А теперь, как оказалось ещё и собак!
Почему, нет!
Запишите и это, в скрижалях истории. Для потомков...
:-o
Вот кстати, из Википедии...
Цитата:
Согласно своду законов «Жеты Жаргы» стоимость тазы приравнивалась стоимости раба, одна хорошая рабочая собака заменяла калым за невесту, составлявший почти полсотни лошадей. 

Вот, оказывается как оно, было!
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