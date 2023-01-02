Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 14:45
- Признаков пропаганды много, но есть несколько главных, - перечислил лектор. - Пропаганда сводит все к простоте. Чем она более эмоциональна, тем эффективнее ее воспринимать людям. Другой признак - поиски внутреннего или потенциального врага. Читать новость
- Почему многие не могут определить пропаганду? - пояснял на лекции Карпыков. - Потому что это мыслительный процесс, то есть дополнительные усилия и ресурсы, которые мы готовы тратить на проверку информации и ее анализ. Цель любой пропаганды - дать простую однобокую картину и, как с маленьким ребенком, кормить человека информацией с ложечки. Особенность пропаганды в том, что она давно расставила все точки над «и», определила, кто враг, а кто друг.
- Первый прием - доведение до абсурда, - рекомендует Пахорукова... - Третий прием - юмор, но он доступен не для всех...
111: - все кто не с нами нацисты и фашисты и тд... Можно это идиотам набросить, и отправить их куда угодно убивать и кого угодно..
На форуме отдельные товарищи, время от времени говорят: нельзя забывать прошлое, кто не помнит прошлого, у того нет будущего и.т.д.
Но, сами не придают значения или не осознают в полной мере, сказанные отдельные фразы выдающихся личностей, которые актуальны и в настоящее время.
Так, в 1975 году в Нобелевской лекции Андрей Дмитриевич Сахаров сказал, что устойчивый мир, прогресс, права человека - эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими.
Почему многие не могут определить пропаганду? - пояснял на лекции Карпыков. - Потому что это мыслительный процесс, то есть дополнительные усилия и ресурсы, которые мы готовы тратить на проверку информации и ее анализ.
Цитата:
Мероприятие организовали при поддержке международной некомерческой организации «Internews in Kazakhstan Network».
Вообще это Высший пилотаж Открытые Пропагандисты ведут лекции о том что многие не могут определить пропаганду потомучто не умеют в анализ)))) Кошка рассказывает мышам как определять других кошек чтобы не попасться к ним в лапы)))
Skeptic: И как это противоречит аксиоме "кто не помнит прошлого, у того нет будущего"?
Мирная триада, а не ядерная. Устойчивый мир-прогресс-соблюдение прав человека, со слов А.Д.Сахарова всё взаимосвязано. На мой взгляд, нужно помнит слова выдающихся личностей прошлого столетия, которые актуальны сейчас.
Kairat stayer: Мирная триада, а не ядерная. Устойчивый мир-прогресс-соблюдение прав человека, со слов А.Д.Сахарова всё взаимосвязано. На мой взгляд, нужно помнит слова выдающихся личностей прошлого столетия, которые актуальны сейчас.
Навряд ли, актуальны: - нетрадиционная война некогда двух братских народов развязанная мирными русскими оккупантами против воинствующих украинских агрессоров - перечёркивает все высказывания сказанные ещё в прошлом веке, да и чепуха всё это - кто, что и когда то сказал. Такая же чепуха, как сравнение Марадоны и Пеле или же Пеле и Месси.
ACROS: Навряд ли, актуальны: - нетрадиционная война некогда двух братских народов развязанная мирными русскими оккупантами против воинствующих украинских агрессоров - перечёркивает все высказывания сказанные ещё в прошлом веке, да и чепуха всё это - кто, что и когда то сказал.
На мой взгляд, диссидент академик А.Д.Сахаров выдающаяся личность, лично для меня, его высказывания не чепуха. Он, в своё время участвовал в разработках ядерного оружия (ЯО), но впоследствии выступал против испытаний ЯО, гонки вооружения, перенёс репрессии, гонения, умер 1989 году.
Kairat stayer: академик А.Д.Сахаров выдающаяся личность,
Не спорю, выдающаяся личность такая же как и Калашников,, но в вопросах устройства ядерной бомбы - которая УБИВАЕТ ни в чём неповинных людей. Потом получив Нобелевскую премию ( почему то он не отказался от неё, заранее зная что получил деньги за убийства людей) якобы прозрев, стал лить крокодиловы слёзы и высказывать чепуху в виде пациффистких лозунгов. Двойная мораль двудушного человека.
Конечно, агрессор - Малоросия - это территория Украины, с декабря 1991 года, когда три полупьяных президента делили территорию Советского Союза. Если - Крым, Малоросия - исконно русские земли ( что так и есть, также как и Оренбург, Астрахань, Тюмень-казахские земли) , то где были трезвые помощники ( Бурбулис, Шахрай и прочие) вечно пьяного Ельцина в тот момент ?? Ведь в мемуарах Кравчук писал: - что если бы Ельцин тогда сказал что эти территории отходят к России, то он и слова не сказал бы, потому что это было бы исторически правильно.
Следующий обьект нападения второй армии мира - очевидно, это Аляска, там тоже нацизм и милитаризм твориться в отношении исконно русских поданных - алеутов и эскимосов со стороны англосаксов. Поэтому там тоже надо проводить - как демилитаризацию так и денационализацию.
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