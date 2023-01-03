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≡ Фильм "Чебурашка" собрал рекордную сумму в первый день проката
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45875
Фильм "Чебурашка" собрал рекордную сумму в первый день проката
Отправлено: 03.01.23 - 14:42
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Как отмечает ЕАИС, это рекордный результат, который оставил позади другие хиты новогоднего проката: фильмы "Последний богатырь: Корень зла", "Холоп", "Последний богатырь: Посланник тьмы" и "Викинг".
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5731
Re: Фильм "Чебурашка" собрал рекордную сумму в первый...
Отправлено: 03.01.23 - 14:42
#1
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На ТНТ смотрели новую версию иронии судьбы, очень даже ничего. Кстати Шукшина зря поперла на Филипа, он очень даже прилично себя вел,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21212
Re: Фильм "Чебурашка" собрал рекордную сумму в первый...
Отправлено: 03.01.23 - 16:01
#2
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Если следом показывать Аватар-2, там любой фильм сыграет..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21212
Фильм "Чебурашка" собрал рекордную сумму в первый день проката
Отправлено: 03.01.23 - 16:03
#3
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А вообще, чебурашка где то под Макеевкой..
Наша пропаганда..

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3532
Re: Фильм "Чебурашка" собрал рекордную сумму в первый...
Отправлено: 03.01.23 - 17:00
#4
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Цитата:
111:
Аватар-2,


Где можно в Интернете, посмотреть этот Аватар ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21212
Фильм "Чебурашка" собрал рекордную сумму в первый день проката
Отправлено: 03.01.23 - 17:23
#5
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Цитата:
ACROS:
Где можно в Интернете, посмотреть этот Аватар ?

В интернете, если и есть, наверно качество никакущее, лучше подождать наверно
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