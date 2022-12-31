Прогноз на 5 дней
сильный снег-4°C
  • 740 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • З-СЗ, 13 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45872
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем много он принёс проблем. Но приходит Новый год - он нам счастья принесёт; И я верю, через год - дружно скажет наш народ: Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем много он принёс проблем. Но приходит Новый год - он нам счастья принесёт; И я верю, через год - дружно скажет наш народ: Это был тяжёлый год.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21185
Re: Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычный год, ни лучше не хуже других..
Если только не говорить о политике, где казахстанцы наконец то узнали, что за Z-существа живут среди нас и ждут..
Но это даже наоборот к лучшему, хоть будем знать, откуда искать неожиданного подвоха..
А в целом год нормальный, для нас, казахстанцев..
Последний год, когда не платим налоги..
В этом плане следующий год будет даже хуже..
В этом году сын пошел в казахский сад, это тоже отлично..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21185
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще чем запомнился год, кроме постоянного сериала о войне..
А, просмотрел в марте все серии Игры Престолов с суженой..
Вот это классно..
С после обеда и до глубокой ночи смотрели..
Зима пришла....
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21185
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правда там концовка неудачная..
Кхалиси или как там ее, Дейнерис, с ума сошла и сожгла всех..
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
2034
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:26
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Давай про Z существ подробнее)
Двигай теорию, так сказать. В массы.
Насилуй мозги обывателям лютым бредом.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21185
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:31
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Давай про Z существ подробнее)

Тут не позволяет тематика так сказать, что задал автор.
Все таки тут речь о каких то итогах, года.
И говорить не надо например на экономическую тему, начиная с все с первого класса и заканчивая какими то учеными выводами гарвадских ученых..
Речь об итогах, а не конкретно о том или ином предмете, который произошел за это время..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21185
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:33
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что касается акимов вот то, что ушел Архимед, не понял, хорошо это или плохо..
Но мне все таки кажется, что будет с этим хуже, тем более если везде где надо и где нет, будут втыкать точечные небоскребы..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3523
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 02.01.23 - 14:22
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
что за Z-существа живут среди нас и ждут


Относитесь к этому спокойно: - они были и во времена Союза, правда, тогда это нивелировалось единым командным центром со Старой Площади из Москвы и при случае совершения своей, центристкой, ошибки можно было огульно, целый народ, обвинить в казахском национализме.
Вся нетитульная нация - это, как правило, потенциальные колоборцианисты и спящая пятая колонна.
Мне мои, хорошие друзья и партнёры по бизнесу, прямо об этом и говорят: - в случае какой либо серьёзной местной заварушки, мы не впрягаемся ни за кого, а рвём к себе или на гордый Кавказ или в бездонную Россию-матушку.

Цитата:
111:
Последний год, когда не платим налоги.


Ну надо же как то поддержать гос.казну, но зато мораторий на проверки МСБ продлили ещё на два года.

Цитата:
111:
произошел за это время.


Зато мы узнали о нашем казахском ноу-хау: - как провести государственный переворот вдали как и от обьектов так и от субьектов государственной власти, в 2 000 километрах вдали от столицы, захватывая, грабя и круша провинциальные кабаки и ларьки местных торгашей мифическими 20 000 якобы приезжими гастарбайтерами-бандитами.

[Исправлено: ACROS, 02.01.2023 - 16:22]

[Исправлено: ACROS, 02.01.2023 - 18:33]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3523
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 02.01.23 - 16:36
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
что ушел Архимед, не понял, хорошо это или плохо


Ничего плохого во времена правления Архимеда мы не видели: - жильё строилось семимильными темпами; дороги ремонтировались тоже хорошими темпами ( насчёт качества как тех и этих - это вопрос не к Архимеду, а к государственным-контролирующим органам, сидящим на шее налогоплательщиков, к Антикору например). Даже узнали что такое - ПЕГАСЫ ( почти как будто в Санкт-Петербурге побывали).
По вопросу 30% - это не наша проблема, не с нашего же кармана а с государственного: - это проблема того же Антикора, при соответствующей команде "фас".
Даже, если гипотетически предположить, что это было в действительности: - то это вызывает у обывателя ( к коим и себя тоже отношу) чувство восхищения: "...блин, умеет же жить....".
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8935
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 03.01.23 - 10:14
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
"...блин, умеет же жить...."

рано, как грится, радуетесь...
Старики поговаривают, запахло жареным у бывшего...
Неспроста такой опытный руководитель остался не у дел в колоде .
Хотя, и там они живут получше нашего наверное.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS