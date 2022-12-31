Отправлено: - 14:22

111:

что за Z-существа живут среди нас и ждут

111:

Последний год, когда не платим налоги.

111:

произошел за это время.

[Исправлено: ACROS, 02.01.2023 - 16:22]

[Исправлено: ACROS, 02.01.2023 - 18:33]

Цитата:Относитесь к этому спокойно: - они были и во времена Союза, правда, тогда это нивелировалось единым командным центром со Старой Площади из Москвы и при случае совершения своей, центристкой, ошибки можно было огульно, целый народ, обвинить в казахском национализме.Вся нетитульная нация - это, как правило, потенциальные колоборцианисты и спящая пятая колонна.Мне мои, хорошие друзья и партнёры по бизнесу, прямо об этом и говорят: - в случае какой либо серьёзной местной заварушки, мы не впрягаемся ни за кого, а рвём к себе или на гордый Кавказ или в бездонную Россию-матушку.Цитата:Ну надо же как то поддержать гос.казну, но зато мораторий на проверки МСБ продлили ещё на два года.Цитата:Зато мы узнали о нашем казахском ноу-хау: - как провести государственный переворот вдали как и от обьектов так и от субьектов государственной власти, в 2 000 километрах вдали от столицы, захватывая, грабя и круша провинциальные кабаки и ларьки местных торгашей мифическими 20 000 якобы приезжими гастарбайтерами-бандитами.