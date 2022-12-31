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Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45872
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:03
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем много он принёс проблем. Но приходит Новый год - он нам счастья принесёт; И я верю, через год - дружно скажет наш народ: Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот. Неожиданно нам всем много он принёс проблем. Но приходит Новый год - он нам счастья принесёт; И я верю, через год - дружно скажет наш народ: Это был тяжёлый год.
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Re: Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:03
Обычный год, ни лучше не хуже других..
Если только не говорить о политике, где казахстанцы наконец то узнали, что за Z-существа живут среди нас и ждут..
Но это даже наоборот к лучшему, хоть будем знать, откуда искать неожиданного подвоха..
А в целом год нормальный, для нас, казахстанцев..
Последний год, когда не платим налоги..
В этом плане следующий год будет даже хуже..
В этом году сын пошел в казахский сад, это тоже отлично..
Если только не говорить о политике, где казахстанцы наконец то узнали, что за Z-существа живут среди нас и ждут..
Но это даже наоборот к лучшему, хоть будем знать, откуда искать неожиданного подвоха..
А в целом год нормальный, для нас, казахстанцев..
Последний год, когда не платим налоги..
В этом плане следующий год будет даже хуже..
В этом году сын пошел в казахский сад, это тоже отлично..
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:19
Еще чем запомнился год, кроме постоянного сериала о войне..
А, просмотрел в марте все серии Игры Престолов с суженой..
Вот это классно..
С после обеда и до глубокой ночи смотрели..
Зима пришла....
А, просмотрел в марте все серии Игры Престолов с суженой..
Вот это классно..
С после обеда и до глубокой ночи смотрели..
Зима пришла....
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:21
Правда там концовка неудачная..
Кхалиси или как там ее, Дейнерис, с ума сошла и сожгла всех..
Кхалиси или как там ее, Дейнерис, с ума сошла и сожгла всех..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 2034
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:26
Цитата:
Давай про Z существ подробнее)
Двигай теорию, так сказать. В массы.
Насилуй мозги обывателям лютым бредом.
111:
Давай про Z существ подробнее)
Двигай теорию, так сказать. В массы.
Насилуй мозги обывателям лютым бредом.
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:31
Цитата:
Тут не позволяет тематика так сказать, что задал автор.
Все таки тут речь о каких то итогах, года.
И говорить не надо например на экономическую тему, начиная с все с первого класса и заканчивая какими то учеными выводами гарвадских ученых..
Речь об итогах, а не конкретно о том или ином предмете, который произошел за это время..
Горожанин_kst:
Давай про Z существ подробнее)
Давай про Z существ подробнее)
Тут не позволяет тематика так сказать, что задал автор.
Все таки тут речь о каких то итогах, года.
И говорить не надо например на экономическую тему, начиная с все с первого класса и заканчивая какими то учеными выводами гарвадских ученых..
Речь об итогах, а не конкретно о том или ином предмете, который произошел за это время..
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 31.12.22 - 22:33
Что касается акимов вот то, что ушел Архимед, не понял, хорошо это или плохо..
Но мне все таки кажется, что будет с этим хуже, тем более если везде где надо и где нет, будут втыкать точечные небоскребы..
Но мне все таки кажется, что будет с этим хуже, тем более если везде где надо и где нет, будут втыкать точечные небоскребы..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3523
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 02.01.23 - 14:22
Цитата:
Относитесь к этому спокойно: - они были и во времена Союза, правда, тогда это нивелировалось единым командным центром со Старой Площади из Москвы и при случае совершения своей, центристкой, ошибки можно было огульно, целый народ, обвинить в казахском национализме.
Вся нетитульная нация - это, как правило, потенциальные колоборцианисты и спящая пятая колонна.
Мне мои, хорошие друзья и партнёры по бизнесу, прямо об этом и говорят: - в случае какой либо серьёзной местной заварушки, мы не впрягаемся ни за кого, а рвём к себе или на гордый Кавказ или в бездонную Россию-матушку.
Цитата:
Ну надо же как то поддержать гос.казну, но зато мораторий на проверки МСБ продлили ещё на два года.
Цитата:
Зато мы узнали о нашем казахском ноу-хау: - как провести государственный переворот вдали как и от обьектов так и от субьектов государственной власти, в 2 000 километрах вдали от столицы, захватывая, грабя и круша провинциальные кабаки и ларьки местных торгашей мифическими 20 000 якобы приезжими гастарбайтерами-бандитами.
[Исправлено: ACROS, 02.01.2023 - 16:22]
[Исправлено: ACROS, 02.01.2023 - 18:33]
111:
что за Z-существа живут среди нас и ждут
что за Z-существа живут среди нас и ждут
Относитесь к этому спокойно: - они были и во времена Союза, правда, тогда это нивелировалось единым командным центром со Старой Площади из Москвы и при случае совершения своей, центристкой, ошибки можно было огульно, целый народ, обвинить в казахском национализме.
Вся нетитульная нация - это, как правило, потенциальные колоборцианисты и спящая пятая колонна.
Мне мои, хорошие друзья и партнёры по бизнесу, прямо об этом и говорят: - в случае какой либо серьёзной местной заварушки, мы не впрягаемся ни за кого, а рвём к себе или на гордый Кавказ или в бездонную Россию-матушку.
Цитата:
111:
Последний год, когда не платим налоги.
Последний год, когда не платим налоги.
Ну надо же как то поддержать гос.казну, но зато мораторий на проверки МСБ продлили ещё на два года.
Цитата:
111:
произошел за это время.
произошел за это время.
Зато мы узнали о нашем казахском ноу-хау: - как провести государственный переворот вдали как и от обьектов так и от субьектов государственной власти, в 2 000 километрах вдали от столицы, захватывая, грабя и круша провинциальные кабаки и ларьки местных торгашей мифическими 20 000 якобы приезжими гастарбайтерами-бандитами.
[Исправлено: ACROS, 02.01.2023 - 16:22]
[Исправлено: ACROS, 02.01.2023 - 18:33]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3523
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 02.01.23 - 16:36
Цитата:
Ничего плохого во времена правления Архимеда мы не видели: - жильё строилось семимильными темпами; дороги ремонтировались тоже хорошими темпами ( насчёт качества как тех и этих - это вопрос не к Архимеду, а к государственным-контролирующим органам, сидящим на шее налогоплательщиков, к Антикору например). Даже узнали что такое - ПЕГАСЫ ( почти как будто в Санкт-Петербурге побывали).
По вопросу 30% - это не наша проблема, не с нашего же кармана а с государственного: - это проблема того же Антикора, при соответствующей команде "фас".
Даже, если гипотетически предположить, что это было в действительности: - то это вызывает у обывателя ( к коим и себя тоже отношу) чувство восхищения: "...блин, умеет же жить....".
111:
что ушел Архимед, не понял, хорошо это или плохо
что ушел Архимед, не понял, хорошо это или плохо
Ничего плохого во времена правления Архимеда мы не видели: - жильё строилось семимильными темпами; дороги ремонтировались тоже хорошими темпами ( насчёт качества как тех и этих - это вопрос не к Архимеду, а к государственным-контролирующим органам, сидящим на шее налогоплательщиков, к Антикору например). Даже узнали что такое - ПЕГАСЫ ( почти как будто в Санкт-Петербурге побывали).
По вопросу 30% - это не наша проблема, не с нашего же кармана а с государственного: - это проблема того же Антикора, при соответствующей команде "фас".
Даже, если гипотетически предположить, что это было в действительности: - то это вызывает у обывателя ( к коим и себя тоже отношу) чувство восхищения: "...блин, умеет же жить....".
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8935
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Отправлено: 03.01.23 - 10:14
Цитата:
рано, как грится, радуетесь...
Старики поговаривают, запахло жареным у бывшего...
Неспроста такой опытный руководитель остался не у дел в колоде .
Хотя, и там они живут получше нашего наверное.
ACROS:
"...блин, умеет же жить...."
"...блин, умеет же жить...."
рано, как грится, радуетесь...
Старики поговаривают, запахло жареным у бывшего...
Неспроста такой опытный руководитель остался не у дел в колоде .
Хотя, и там они живут получше нашего наверное.
-
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