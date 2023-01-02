Re: В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы

Отправлено: - 12:02

Для нашего деда это как ежегодная катастрофа..

Две пачки в день, а то и больше, 40 тысяч из пенсии 66 в максимальной комплектации в месяц идет только на курево..

Курить не бросит..

Даже если пачка будет стоить штуку..

Хотя можно на махорку перейти, но там жестокий кашель и вонь на всю хату, даже если куришь на балконе или в подъезде..