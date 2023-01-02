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≡ В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45872
В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы
Отправлено: 02.01.23 - 12:02
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По данным Бюро нацстатистики, в 2022 году казахстанцы выкурили 15 миллиардов штук сигарет и папирос. Это не проходит бесследно для здоровья. 23 тысячи наших сограждан ежегодно умирают от болезней, связанных с курением.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21185
Re: В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы
Отправлено: 02.01.23 - 12:02
#1
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Для нашего деда это как ежегодная катастрофа..
Две пачки в день, а то и больше, 40 тысяч из пенсии 66 в максимальной комплектации в месяц идет только на курево..
Курить не бросит..
Даже если пачка будет стоить штуку..
Хотя можно на махорку перейти, но там жестокий кашель и вонь на всю хату, даже если куришь на балконе или в подъезде..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25618
В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы
Отправлено: 02.01.23 - 12:19
#2
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Цитата:
111:
Курить не бросит..

1 декабря, роишлось покупить сигареты,
в киоске. Самые дешёвые - 7.50 Евро... :-o
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1055
Re: В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы
Отправлено: 02.01.23 - 13:56
#3
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Курят сейчас в основном девушки. А ребята многие бросили курить..так стало модно..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3523
Re: В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы
Отправлено: 02.01.23 - 13:58
#4
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Цитата:
111:
Две пачки в день


Если 15 000 000 000 сигарет: то получается что каждый казахстанец, начиная с новорожденного и до глубокого пенсионера, выкуривают почти по 2 сигареты в день.
Годовой оборот только сигаретного бизнеса, не считая кальянов: - 487 500 000 000 тенге, почти как наш областной годовой бюджет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18590
В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы
Отправлено: 02.01.23 - 14:34
#5
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ззпретить бы надо вообще их.
ну будет контрабанда конечно.
для тех кто не может бросить это дело.
а контрабанда есть везде.

[Исправлено: alex_60, 02.01.2023 - 15:09]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18590
В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы
Отправлено: 02.01.23 - 14:36
#6
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Цитата:
drakon:
1 декабря, роишлось покупить сигареты, в киоске. Самые дешёвые - 7.50 Евро...


раньше помню с Польши в Германию возили.
контрабандные.
в автоматах по 5дм были, а польские по две марки вроде.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18590
В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы
Отправлено: 02.01.23 - 14:40
#7
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случай был как то в Германии,
лично наблюдал,
женщина пожилая уже, бросила монету в сигаретный автомат,
и пачки начали выскакивать одна за одной.
она набила ими все карманы, начала за пазуху рассовывать,
потом или пачки пачки кончились в автомате, или сработало что то.
уголовное преступление потом сказали это.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
160
Re: В Казахстане увеличились цены на сигареты и вейпы
Отправлено: 03.01.23 - 00:05
#8
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С Нового года в Казахстане на 60 тенге увеличились цены на сигареты. Теперь стоимость пачки сигарет начинается от 650 тенге

....для жителей европы это бесплатно...
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