Прогноз на 5 дней
сильный снег-2°C
  • 744 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • В-ЮВ, 13 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Срок налоговых каникул для малого бизнеса истёк в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45872
Срок налоговых каникул для малого бизнеса истёк в Казахстане
Отправлено: 02.01.23 - 21:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 января 2023 года истёк срок действия моратория на проверки некоторых субъектов предпринимательства и освобождения ряда категорий малого бизнеса от налогов. 1,2 млн представителей малого и микробизнеса снова должны платить подоходный налог.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21185
Re: Срок налоговых каникул для малого бизнеса истёк в Казахстане...
Отправлено: 02.01.23 - 21:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохо..
Я столько фиктивных чеков набил..
Теперь надо за них брать денег наверно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21185
Re: Срок налоговых каникул для малого бизнеса истёк в Казахстане...
Отправлено: 02.01.23 - 21:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот Назарбаеву за это спасибо..
Далеко глядел..
Даже прощу ему двух коров на балконе..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3521
Re: Срок налоговых каникул для малого бизнеса истёк в Казахстане...
Отправлено: 02.01.23 - 22:00
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Назарбаеву за это спасибо


Он то тут ни при чём: - это Токаев на три года заморозил уплату налогов.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21185
Срок налоговых каникул для малого бизнеса истёк в Казахстане
Отправлено: 02.01.23 - 22:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Он то тут ни при чём: - это Токаев на три года заморозил уплату налогов.

Ну вроде как Назарбаев был президентом?
Или я что то путаю..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21185
Срок налоговых каникул для малого бизнеса истёк в Казахстане
Отправлено: 02.01.23 - 22:09
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ты что..



Вот ведь..
Я всегда Назарбаева за это уважал..
Профайл
X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
227
Re: Срок налоговых каникул для малого бизнеса истёк в Казахстане...
Отправлено: 02.01.23 - 23:48
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще продлить каникулы на годит-другой не хотят? :lol:
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS