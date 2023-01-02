Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 14:45
- Признаков пропаганды много, но есть несколько главных, - перечислил лектор. - Пропаганда сводит все к простоте. Чем она более эмоциональна, тем эффективнее ее воспринимать людям. Другой признак - поиски внутреннего или потенциального врага. Читать новость
Цитата://Его лекция в Костанае в основном была посвящена тому, как российское телевидение и государственная пропаганда манипулирует общественным мнением, как использует так называемый «язык вражды//
Его за это не отчислять как "иноагента" с кафедры ??
Цитата://Если вы видите заметки про внешних врагов, можете сразу закрывать эту заметку//
Я заметил, что наше казахское правительство, принимая какое либо постановление или какую очередную реформу, в констатирующей преамбуле пишет: -"...отвечая на ВНЕШНИЕ вызовы и так далее...": - теперь буду знать что это очередная правительственная туфта.
- Главное, когда ты противодействуешь троллингу, это не выдавать агрессию в ответ, - объясняет Пахорукова. - То есть противодействовать троллингу нужно мягко, с чувством юмора. Троллинг - это специальная провокация собеседника на агрессию и конфликт. Тролль делает так, чтобы вы перессорились, а он, как в кинотеатре, сидит и смотрит на это.
Мы то, на форуме троллям, не даём особых возможностей, сидеть как в кинотеатре. Как говорится, троллить тролля-удел светлых сил, добра.
- Тролли не всегда агрессивны сами по себе, но их задача - сделать агрессивными вас, - отмечает Анастасия. - Победить тролля часто сложно, потому что мы ввязываемся в битву ни на жизнь, а на смерть, а оппонент просто развлекается. Тролли часто проявляют агрессию, проявляют ее скрыто или переходят на личности.
Точно подмечено, тролли - мастера различных провокаций и когда нет аргументов, зачастую переходят на личности.
повторение одной и той же идеи. По этому методу работал еще Геббельс - когда повторяшь одни и те же лозунги, чтобы впечатать их в обиход человека. Яркий пример такого штампа пропаганды - фраза «Возвращение в родную гавань», которая легко запоминается людям.
Кроме этого - А что вы делали 8 лет - Аллея смерти - все кто не с нами нацисты и фашисты и тд..
Можно это идиотам набросить, и отправить их куда угодно убивать и кого угодно..
Kairat stayer: противодействовать троллингу нужно мягко, с чувством юмора
Что то не срабатывает этот юмор: - ...намедни, в другой ветке, МЯГКО и как считаю, с чувством ЮМОРА ( а, он у меня,согласно квалификации товарища Воронина есть) , подшутил над виртуально-потенциально-будущей мужской женой Вовочки, о том что: - лишь только одно упоминание о таких браках вызывает у меня чувство брезгливости и любовь к Мойдодыру, как модератор удалил моё сообщение..... Наверное, дежурный модератор не был на этом семинаре или не читал эту статью.
alex_60: очень нужная статья для форумчан. от профессионалов так сказать.
Тролли не всегда агрессивны сами по себе, но их задача - сделать агрессивными вас, - отмечает Анастасия. - Победить тролля часто сложно, потому что мы ввязываемся в битву ни на жизнь, а на смерть, а оппонент просто развлекается. Тролли часто проявляют агрессию, проявляют ее скрыто или переходят на личности. Например, когда говорят: «Ты пишешь неграмотно - значит, ты глупый человек». Это явная логическая ошибка, но она сильно влияет на собеседника
Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать