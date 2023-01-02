Отправлено: - 15:53

повторение одной и той же идеи. По этому методу работал еще Геббельс - когда повторяшь одни и те же лозунги, чтобы впечатать их в обиход человека. Яркий пример такого штампа пропаганды - фраза «Возвращение в родную гавань», которая легко запоминается людям.

Цитата:Кроме этого- А что вы делали 8 лет- Аллея смерти- все кто не с нами нацисты и фашисты и тд..Можно это идиотам набросить, и отправить их куда угодно убивать и кого угодно..