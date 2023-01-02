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≡ Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45872
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 14:45
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- Признаков пропаганды много, но есть несколько главных, - перечислил лектор. - Пропаганда сводит все к простоте. Чем она более эмоциональна, тем эффективнее ее воспринимать людям. Другой признак - поиски внутреннего или потенциального врага.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18588
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 02.01.23 - 14:45
#1
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очень нужная статья для форумчан.
от профессионалов так сказать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3521
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 02.01.23 - 14:57
#2
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Цитата://Его лекция в Костанае в основном была посвящена тому, как российское телевидение и государственная пропаганда манипулирует общественным мнением, как использует так называемый «язык вражды//

Его за это не отчислять как "иноагента" с кафедры ??

Цитата://Если вы видите заметки про внешних врагов, можете сразу закрывать эту заметку//

Я заметил, что наше казахское правительство, принимая какое либо постановление или какую очередную реформу, в констатирующей преамбуле пишет: -"...отвечая на ВНЕШНИЕ вызовы и так далее...": - теперь буду знать что это очередная правительственная туфта.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18588
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 15:14
#3
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Цитата:
ACROS:
Его за это не отчислять как "иноагента" с кафедры ??


думаю отчислят.

[Исправлено: alex_60, 02.01.2023 - 17:14]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18588
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 02.01.23 - 15:16
#4
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правда как в одной компании
троллинг и пропаганда оказались.
разные понятия же.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3687
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 15:35
#5
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Цитата:
alex_60:
очень нужная статья для форумчан.
от профессионалов так сказать.


Фразе, как будто про таких как ты отмечено: Тролли часто проявляют агрессию, проявляют ее скрыто или переходят на личности.

[Исправлено: Kairat stayer, 02.01.2023 - 15:45]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3687
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 02.01.23 - 15:41
#6
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- Главное, когда ты противодействуешь троллингу, это не выдавать агрессию в ответ, - объясняет Пахорукова.
- То есть противодействовать троллингу нужно мягко, с чувством юмора. Троллинг - это специальная провокация собеседника на агрессию и конфликт. Тролль делает так, чтобы вы перессорились, а он, как в кинотеатре, сидит и смотрит на это.

Мы то, на форуме троллям, не даём особых возможностей, сидеть как в кинотеатре. Как говорится, троллить тролля-удел светлых сил, добра.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3687
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 02.01.23 - 15:43
#7
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- Тролли не всегда агрессивны сами по себе, но их задача - сделать агрессивными вас, - отмечает Анастасия. - Победить тролля часто сложно, потому что мы ввязываемся в битву ни на жизнь, а на смерть, а оппонент просто развлекается. Тролли часто проявляют агрессию, проявляют ее скрыто или переходят на личности.

Точно подмечено, тролли - мастера различных провокаций и когда нет аргументов, зачастую переходят на личности.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3687
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 15:50
#8
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Цитата:
Kairat stayer:
Мы то, на форуме троллям, не даём особых возможностей, сидеть как в кинотеатре. Как говорится, троллить тролля-удел светлых сил, добра.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21185
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 02.01.23 - 15:53
#9
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Цитата:
повторение одной и той же идеи. По этому методу работал еще Геббельс - когда повторяшь одни и те же лозунги, чтобы впечатать их в обиход человека. Яркий пример такого штампа пропаганды - фраза «Возвращение в родную гавань», которая легко запоминается людям.

Кроме этого
- А что вы делали 8 лет
- Аллея смерти
- все кто не с нами нацисты и фашисты и тд..

Можно это идиотам набросить, и отправить их куда угодно убивать и кого угодно..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3521
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 16:10
#10
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Цитата:
Kairat stayer:
противодействовать троллингу нужно мягко, с чувством юмора


Что то не срабатывает этот юмор: - ...намедни, в другой ветке, МЯГКО и как считаю, с чувством ЮМОРА ( а, он у меня,согласно квалификации товарища Воронина есть) , подшутил над виртуально-потенциально-будущей мужской женой Вовочки, о том что: - лишь только одно упоминание о таких браках вызывает у меня чувство брезгливости и любовь к Мойдодыру, как модератор удалил моё сообщение.....
Наверное, дежурный модератор не был на этом семинаре или не читал эту статью.

[Исправлено: ACROS, 02.01.2023 - 16:11]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
992
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 02.01.23 - 20:07
#11
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Первое правило волшебника гласит: Люди глупы и могут поверить лжи, оттого что хотят верить, будто это правда, или оттого что боятся знать правду.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
992
Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и библиотекарей в Костанае
Отправлено: 02.01.23 - 21:52
#12
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Цитата:
alex_60:
очень нужная статья для форумчан. от профессионалов так сказать.

Тролли не всегда агрессивны сами по себе, но их задача - сделать агрессивными вас, - отмечает Анастасия. - Победить тролля часто сложно, потому что мы ввязываемся в битву ни на жизнь, а на смерть, а оппонент просто развлекается. Тролли часто проявляют агрессию, проявляют ее скрыто или переходят на личности. Например, когда говорят: «Ты пишешь неграмотно - значит, ты глупый человек». Это явная логическая ошибка, но она сильно влияет на собеседника



Да , себя узнали ?

[Исправлено: YESNO, 02.01.2023 - 21:53]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
992
Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...
Отправлено: 02.01.23 - 22:14
#13
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А как противостоять системе основанной на принципах рабовладения с элементами монетарного фашизма ?
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