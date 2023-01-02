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≡ Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45871
Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области
Отправлено: 02.01.23 - 11:56
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1 января житель столицы ехал на автомобиле «Шевроле Нексия» в Актобе. Маршрут строил по навигатору, и тот показал кратчайший путь, проходящий по территории Камыстинского района, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21180
Re: Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области
Отправлено: 02.01.23 - 11:56
#1
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Поразительно..
Я знаю это лет с пяти, что зимой, особенно между Свободным и Дружбой гонять практически нельзя..
Идешь или через Уркаш, это больше на 70 км, или же через Докучаевку, на Семиозерку,сегодняшнее Караменды.
Но не через Терсек, там тоже не пролезешь, даже летом..
Но эти по навигатору..
Спросили бы там оставшихся дружбинцев что ли, стоит или нет, 45 км до Свободного по переметам..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3519
Re: Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области
Отправлено: 02.01.23 - 13:14
#2
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Цитата:
111:
тоже не пролезешь


Что то много ЧС-х ситуации в нашей стороне: то алкаши за водярой заблудятся, то наивный городской и очевидно жадный водило ( хотел сэкономит бензина на 300 км): - интересно, согласно поправкам в закон министра МЧС Ильина с них высчитают затраты на поиски или посадят на 15 суток ??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18588
Re: Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области
Отправлено: 02.01.23 - 14:43
#3
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! января, по полям ..
наверное он плохо подумал перед тем как ехать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5729
Re: Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области
Отправлено: 02.01.23 - 18:28
#4
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Что-то с людьми происходят странные вещи, одна продает квартиру и деньги отдает совсем незнакомым людям, другие прутся за дешёвой водкой в буран по степи, а этот всех переплюнул по неадекватности, тут даже на трассу опасно выехать, а он по полям в Актюбинск. Я в шоке!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3519
Re: Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области
Отправлено: 02.01.23 - 18:55
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
этот всех переплюнул по неадекватности, тут даже на трассу опасно выехать


Его то спасли, а машина , стоит поломанная в степи, без охраны, и тем более начался сильнейший буран (видимость менее 100 метров и снег самый опасный- мокрый) который продлиться, по прогнозу, дня два-три. Теперь надо нанимать буксир (его ещё надо найти) , платить ему, везти машину на СТО ( как бы не разграбили бы её), ремонтировать - в итоге: - копеечная экономия бензина за круг в 300 км. ( 300 км.*10 л/100км.=30 л.*185 тенге = 5 550 тенге) обернётся большими денежными затратами.
Я ещё с первых дней работы в совхозе, ездя по полевым дорогам, в том числе и зимой, уяснил для себя: - в степи самая короткая дорога между совхозами - это дорога по автотрассе.
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