Отправлено: - 18:55

сайлау курманов:

этот всех переплюнул по неадекватности, тут даже на трассу опасно выехать

Цитата:Его то спасли, а машина , стоит поломанная в степи, без охраны, и тем более начался сильнейший буран (видимость менее 100 метров и снег самый опасный- мокрый) который продлиться, по прогнозу, дня два-три. Теперь надо нанимать буксир (его ещё надо найти) , платить ему, везти машину на СТО ( как бы не разграбили бы её), ремонтировать - в итоге: - копеечная экономия бензина за круг в 300 км. ( 300 км.*10 л/100км.=30 л.*185 тенге = 5 550 тенге) обернётся большими денежными затратами.Я ещё с первых дней работы в совхозе, ездя по полевым дорогам, в том числе и зимой, уяснил для себя: - в степи самая короткая дорога между совхозами - это дорога по автотрассе.