Re: Противостоять пропаганде и троллингу учили студентов и...

Отправлено: - 14:57

Цитата://Его лекция в Костанае в основном была посвящена тому, как российское телевидение и государственная пропаганда манипулирует общественным мнением, как использует так называемый «язык вражды//



Его за это не отчислять как "иноагента" с кафедры ??



Цитата://Если вы видите заметки про внешних врагов, можете сразу закрывать эту заметку//



Я заметил, что наше казахское правительство, принимая какое либо постановление или какую очередную реформу, в констатирующей преамбуле пишет: -"...отвечая на ВНЕШНИЕ вызовы и так далее...": - теперь буду знать что это очередная правительственная туфта.