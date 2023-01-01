Отправлено: - 18:51

Vit:

примеру актрос.

Цитата:Не знаю как у других моих коллег: - но у меня всего ПЯТЬ рабочих на 4 870 га, из них 300 га - это сенокос, остальное пашня. Средняя зарплата по этому году, у моих механизаторов - 5 000 000 -5 500 000 тенге за год, в зависимости от обьёма работ и каждый год я повышаю размер зарплаты на величину инфляции на 15-25 %.Бесплатно я им выдаю в зависимости от количества скота и сено и зерноотходы, а держат они каждый по 15-20 голов КРС, не считая баранов, свиней и птицы. От своего сарая они имеют доход от 1 000 000 до 1 500 000 тенге дополнительно.Транспорт по доставке угля и дров и на прочие ихние огородные и внутрихозяйственные дела я выделяю им бесплатно.Я просчитал: - от этих затрат я и не разбогатею и не обеднею, но своих рабочих удержу на селе и они не уедут на никакую вахту. Они все КЛАССНЫЕ механизаторы, трактор знают ОТ и ДО и по технологии им ничего не надо обьяснять. И они все держаться у меня: - уже лет пятнадцать у меня нет текучки кадров.Все их дети, как правило, учаться в ВУЗ-ах и они имеют , причём каждый, квартиры в городах: - у кого 1, у кого 2-комнатная.А, себе я тоже покупаю квартиры: - и в Костанае, в Астане, в Алма-Ате и в городах РФ, и Крузаки тоже - кстати, самая надёжная машина.