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≡ Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45871
Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 11:58
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«Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний», - заявил Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря. Обрадовал президент. Да так и будет, раз власть в угоду бизнесу вывезет все из страны.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3514
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 18:51
#15
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Цитата:
Vit:
примеру актрос.


Не знаю как у других моих коллег: - но у меня всего ПЯТЬ рабочих на 4 870 га, из них 300 га - это сенокос, остальное пашня. Средняя зарплата по этому году, у моих механизаторов - 5 000 000 -5 500 000 тенге за год, в зависимости от обьёма работ и каждый год я повышаю размер зарплаты на величину инфляции на 15-25 %.
Бесплатно я им выдаю в зависимости от количества скота и сено и зерноотходы, а держат они каждый по 15-20 голов КРС, не считая баранов, свиней и птицы. От своего сарая они имеют доход от 1 000 000 до 1 500 000 тенге дополнительно.
Транспорт по доставке угля и дров и на прочие ихние огородные и внутрихозяйственные дела я выделяю им бесплатно.
Я просчитал: - от этих затрат я и не разбогатею и не обеднею, но своих рабочих удержу на селе и они не уедут на никакую вахту. Они все КЛАССНЫЕ механизаторы, трактор знают ОТ и ДО и по технологии им ничего не надо обьяснять. И они все держаться у меня: - уже лет пятнадцать у меня нет текучки кадров.
Все их дети, как правило, учаться в ВУЗ-ах и они имеют , причём каждый, квартиры в городах: - у кого 1, у кого 2-комнатная.
А, себе я тоже покупаю квартиры: - и в Костанае, в Астане, в Алма-Ате и в городах РФ, и Крузаки тоже - кстати, самая надёжная машина.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21149
Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 19:55
#16
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Цитата:
ACROS:
Не знаю как у других моих коллег: - но

Наше уважение к таким вот работникам сельского хозяйства..
Да, у нас тоже во дворе есть, ну пахари конечно, и да, большие квартиры и авто не меньше двухсотого их как бы сказать их увлечение..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
356
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 23:55
#17
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Цитата:
ACROS:
Не знаю как у других

Как в анекдоте про Вовочку: - мне кажется что я хочу быть женой Вовочки :lol: :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3514
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 02.01.23 - 09:16
#18
Комментарий удален модератором.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
356
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 02.01.23 - 10:19
#19
Комментарий удален модератором.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3277
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 02.01.23 - 12:29
#20
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Цитата:
ACROS:
от этих затрат я и не разбогатею и не обеднею, но своих рабочих удержу на селе и они не уедут на никакую вахту. О


Принцип Екатерины Второй: живи сам, дай жить другому!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3514
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 02.01.23 - 13:02
#21
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Цитата:
таноми52:
дай жить другому!


Вопрос даже не в этом, и я не альтруист и я в меру бываю жаден: - где то в глубине души мне жалко 250-300 тонн пшеницы отдавать на зарплату, но это суровая необходимость: - КАДРЫ - и тем более хорошие кадры - это главный дефицит на селе, после влаги.
Не будет рабочих которые сядут за штурвал трактора или комбайна - и никакая передовая технология с суперсовременной техникой сама по себе не вырастит урожай зерна и не принесёт мне денежки.
Я отношусь к своим людям с пиететом, и с уважением : - их проблемы- это мои проблемы и я ВСЕГДА стараюсь их решить ( их то всего пять человек): - что бы они во мне видели надёжную стену, а я в них - надёжных работяг, и я никогда за провинности не наказываю их деньгами - лучше вывезу в поле и набью морду: - так быстрей дойдёт и денежки сохранятся для их семьи.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18588
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 02.01.23 - 14:27
#22
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///«Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний», - заявил Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря//

что то даже оптимизма с этих словах нет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3514
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 02.01.23 - 14:37
#23
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Цитата://надо бы ввести вместо моратория на проверку бизнеса мораторий на рост цен.//

Огульно не надо хаить, надо как то, хотя бы иногда, бывать среди народу: - Токаев ввёл же мораторий на рост цен по автогазу и ГСМ для населения, разве не так??
Если бы не ввёл, то наверное цены на продукты и товары поднялись бы ещё намного, ведь в цене товара транспортная составляющая сидит около 20-50% от конечной стоимости.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3514
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 02.01.23 - 14:45
#24
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Цитата:
alex_60:
вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний»,


Очевидно, Токаев, крепко став на ноги после ПЕРЕВЫБОРОВ, будет проводить политику кнута и пряника: - ПРЯНИК - это моратории на рост цен на газ, ГСМ; отмена утиль.сбора и первички для "армян"; списание части кредитов для населения; трёхлетняя неуплата налогов для МСБ; - теперь "пряники" закончились, впереди "кнуты"- поэтому он так и говорит.
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