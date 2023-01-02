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≡ Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45871
Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области
Отправлено: 02.01.23 - 11:56
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1 января житель столицы ехал на автомобиле «Шевроле Нексия» в Актобе. Маршрут строил по навигатору, и тот показал кратчайший путь, проходящий по территории Камыстинского района, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21149
Re: Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области
Отправлено: 02.01.23 - 11:56
#1
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Поразительно..
Я знаю это лет с пяти, что зимой, особенно между Свободным и Дружбой гонять практически нельзя..
Идешь или через Уркаш, это больше на 70 км, или же через Докучаевку, на Семиозерку,сегодняшнее Караменды.
Но не через Терсек, там тоже не пролезешь, даже летом..
Но эти по навигатору..
Спросили бы там оставшихся дружбинцев что ли, стоит или нет, 45 км до Свободного по переметам..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3514
Re: Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области
Отправлено: 02.01.23 - 13:14
#2
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Цитата:
111:
тоже не пролезешь


Что то много ЧС-х ситуации в нашей стороне: то алкаши за водярой заблудятся, то наивный городской и очевидно жадный водило ( хотел сэкономит бензина на 300 км): - интересно, согласно поправкам в закон министра МЧС Ильина с них высчитают затраты на поиски или посадят на 15 суток ??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18588
Re: Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области
Отправлено: 02.01.23 - 14:43
#3
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! января, по полям ..
наверное он плохо подумал перед тем как ехать.
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