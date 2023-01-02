Re: Навигатор завел жителя Астаны в степь в Костанайской области

Отправлено: - 11:56

Поразительно..

Я знаю это лет с пяти, что зимой, особенно между Свободным и Дружбой гонять практически нельзя..

Идешь или через Уркаш, это больше на 70 км, или же через Докучаевку, на Семиозерку,сегодняшнее Караменды.

Но не через Терсек, там тоже не пролезешь, даже летом..

Но эти по навигатору..

Спросили бы там оставшихся дружбинцев что ли, стоит или нет, 45 км до Свободного по переметам..