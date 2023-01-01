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≡ Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45868
Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 11:58
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«Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний», - заявил Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря. Обрадовал президент. Да так и будет, раз власть в угоду бизнесу вывезет все из страны.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3505
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 18:51
#15
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Цитата:
Vit:
примеру актрос.


Не знаю как у других моих коллег: - но у меня всего ПЯТЬ рабочих на 4 870 га, из них 300 га - это сенокос, остальное пашня. Средняя зарплата по этому году, у моих механизаторов - 5 000 000 -5 500 000 тенге за год, в зависимости от обьёма работ и каждый год я повышаю размер зарплаты на величину инфляции на 15-25 %.
Бесплатно я им выдаю в зависимости от количества скота и сено и зерноотходы, а держат они каждый по 15-20 голов КРС, не считая баранов, свиней и птицы. От своего сарая они имеют доход от 1 000 000 до 1 500 000 тенге дополнительно.
Транспорт по доставке угля и дров и на прочие ихние огородные и внутрихозяйственные дела я выделяю им бесплатно.
Я просчитал: - от этих затрат я и не разбогатею и не обеднею, но своих рабочих удержу на селе и они не уедут на никакую вахту. Они все КЛАССНЫЕ механизаторы, трактор знают ОТ и ДО и по технологии им ничего не надо обьяснять. И они все держаться у меня: - уже лет пятнадцать у меня нет текучки кадров.
Все их дети, как правило, учаться в ВУЗ-ах и они имеют , причём каждый, квартиры в городах: - у кого 1, у кого 2-комнатная.
А, себе я тоже покупаю квартиры: - и в Костанае, в Астане, в Алма-Ате и в городах РФ, и Крузаки тоже - кстати, самая надёжная машина.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21145
Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 19:55
#16
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Цитата:
ACROS:
Не знаю как у других моих коллег: - но

Наше уважение к таким вот работникам сельского хозяйства..
Да, у нас тоже во дворе есть, ну пахари конечно, и да, большие квартиры и авто не меньше двухсотого их как бы сказать их увлечение..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
355
Re: Николай ВОРОНИН: Всем, кроме своего народа
Отправлено: 01.01.23 - 23:55
#17
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Цитата:
ACROS:
Не знаю как у других

Как в анекдоте про Вовочку: - мне кажется что я хочу быть женой Вовочки :lol: :lol:
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