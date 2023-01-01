Re: Встретивших Новый год в степи сельчан нашли полицейские и...

Отправлено: - 23:29

Дружба, моя вторая Родина..

Помню как мне было лет 6 и мы застряли на Кавзике, недалеко от Дружбы.

Тетка и отец в результате, которые пошли пешим в Дружбу, получили огромные волдыри на ногах, перемерзли..

Сестренка 1975го года , ей наверно полгода было, плакала все время укутанная..

Может это было в 1975м..

Мне тогда лет пять было.

Но нас так же спасли..