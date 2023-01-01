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≡ Встретивших Новый год в степи сельчан нашли полицейские и спасатели в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45868
Встретивших Новый год в степи сельчан нашли полицейские и спасатели в Костанайской области
Отправлено: 01.01.23 - 21:51
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Двое мужчин, 50 и 39 лет, из села Свободное в Камыстинском районе 31 декабря, примерно в 17.00, направились в ближайшее село Дружба за питьевой водой. Ехали по полевой дороге на тракторе МТЗ с прицепом и бочкой.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25617
Re: Встретивших Новый год в степи сельчан нашли полицейские и...
Отправлено: 01.01.23 - 21:51
#1
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Они, кажется, за питьевой
водой - поехали... :-o
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
159
Встретивших Новый год в степи сельчан нашли полицейские и спасатели в Костанайской области
Отправлено: 01.01.23 - 23:20
#2
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21145
Re: Встретивших Новый год в степи сельчан нашли полицейские и...
Отправлено: 01.01.23 - 23:29
#3
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Дружба, моя вторая Родина..
Помню как мне было лет 6 и мы застряли на Кавзике, недалеко от Дружбы.
Тетка и отец в результате, которые пошли пешим в Дружбу, получили огромные волдыри на ногах, перемерзли..
Сестренка 1975го года , ей наверно полгода было, плакала все время укутанная..
Может это было в 1975м..
Мне тогда лет пять было.
Но нас так же спасли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21145
Re: Встретивших Новый год в степи сельчан нашли полицейские и...
Отправлено: 01.01.23 - 23:31
#4
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Но за водой..
Думаю это просто ложь..
Никогда такого не было, чтоб свободнинцы в Дружбу приезжали за водой..
Тут сочинили для словца конечно же..
Бухали одним словом..
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