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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 632 из 632«1...630631632
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21143
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.01.23 - 20:37
#9466
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В России, кто будет араздновать Новый год как раньше, всех казнят..
Понимаю теперь Горожанина..


«Тех, кто будет праздновать новый год как раньше, как всегда, в следующем году придется казнить», – отметил философ, который консультирует президента РФ Владимира Путина по идеологическим процессам.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21143
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.01.23 - 22:43
#9467
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Ух, меня моя заставила кататься..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21143
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.01.23 - 22:44
#9468
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Моя то как катается..

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.01.23 - 22:45
#9469
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Цитата:
111:
Ух, меня моя заставила кататься..

Не - рассыпался?... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21143
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.01.23 - 22:45
#9470
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Сегодня в уединении, сами..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21143
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.01.23 - 22:47
#9471
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Цитата:
drakon:
Не - рассыпался?...

Да вообще, боялся что ноги ударит льдом боковинами, я же катался в последний раз в 90х, в Качарах, это где то 28 лет назад..
А может и больше..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25617
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.01.23 - 22:51
#9472
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Цитата:
111:
Сегодня в уединении, сами..

А где, Амирка?... :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21143
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 01.01.23 - 22:56
#9473
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Цитата:
drakon:
А где, Амирка?.

Он дома остался, днем гулял со старшим, перемерз..
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Страница 632 из 632«1...630631632
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