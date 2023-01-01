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В России, кто будет араздновать Новый год как раньше, всех казнят..Понимаю теперь Горожанина..«Тех, кто будет праздновать новый год как раньше, как всегда, в следующем году придется казнить», – отметил философ, который консультирует президента РФ Владимира Путина по идеологическим процессам.