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Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги. Мнение экспертов
Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги. Мнение экспертов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45868
Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги. Мнение экспертов
Отправлено: 01.01.23 - 12:48
"Людям надо понимать, что сейчас не Советский Союз, когда квартиры, в которых вы жили, фактически принадлежали государству, а вы платили только за коммунальные услуги", - отметил Марат Шибутов. Но с ним согласились не все эксперты.
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Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 12:48
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5727
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 13:17
Дружинина считает, что ремонтом инфраструктуры должен заниматься ее собственник
Здесь прописная истина, все остальное болтовня чтоб запудрить мозги
Здесь прописная истина, все остальное болтовня чтоб запудрить мозги
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21142
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 15:35
Опять вранье..
В Украине бомбят каждый день и каждую ночь ТЭЦ, трубы отопления, станции холодной воды, и ничего, никто там ничего не повышает, не смотря на полную разруху..
У нас просто эти прикормыши олигархи хотят больше денег.
Эти владельцы Экибастузской шараги что, были бедными людьми и все вкидывали в модернизацию?
Нет, они миллиардеры все таки, и не надо врать, кто там, сейчас посмотрю
Цитата:
В Украине бомбят каждый день и каждую ночь ТЭЦ, трубы отопления, станции холодной воды, и ничего, никто там ничего не повышает, не смотря на полную разруху..
У нас просто эти прикормыши олигархи хотят больше денег.
Эти владельцы Экибастузской шараги что, были бедными людьми и все вкидывали в модернизацию?
Нет, они миллиардеры все таки, и не надо врать, кто там, сейчас посмотрю
Цитата:
Шибутов напомнил слова министра о том, что 19 из 37 ТЭЦ в стране находятся в аварийном состоянии. В городах, где работают эти ТЭЦ, могут произойти аварии, аналогичные экибастузской,
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21142
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 15:36
Это простой государственный шантаж..
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 15:41
Ого сколько букафф
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 15:52
Разницу между миллионером и миллиардером хорошо иллюстрирует такой факт: один миллион секунд - это 11,5 дней, а миллиард уже почти 32 года
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11863
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 15:57
Цитата:
Вы диваные ждуны- русофобы проснулись только 24 февраля. А мы нормальные люди смотрели новости всё 30 незалежности. , смотрели , терпели как бомбили Донбас, и когда по рожи получили вы, теперь смотрим как скулите.
111:
В Украине бомбят каждый день и каждую ночь
В Украине бомбят каждый день и каждую ночь
Вы диваные ждуны- русофобы проснулись только 24 февраля. А мы нормальные люди смотрели новости всё 30 незалежности. , смотрели , терпели как бомбили Донбас, и когда по рожи получили вы, теперь смотрим как скулите.
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 20:13
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 982
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 22:11
«Ты же все это знаешь, понимаешь, человек серьезный, опытный, но почему так получается? Почему энергопроизводящие предприятия ведут себя, как хотят, как будто над ними никого нет, никто не спрашивает. Почему так?», - обратился к Бозумбаеву Елбасы.На это министр начал отвечать, приведя исторический законодательный экскурс.«Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, в декабре 2008 года были внесены поправки в закон об электроэнергетики в части введения нового механизма ценообразования для электростанций «тариф в обмен на инвестиции». Благодаря проведенной по вашей инициативе этой работе в 2009-2015 годах масштабной кампании по реконструкции и модернизации, расширению существующих станций в энергосистеме был создан профицит мощностей», - сказал Бозумбаев.Глава государства
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 982
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 22:14
Это иллюстрация имитации бурной деятельности правительства. Где он, этот профицит? А тарифы исправно повышали все это время
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