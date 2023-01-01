Отправлено: - 15:35

Шибутов напомнил слова министра о том, что 19 из 37 ТЭЦ в стране находятся в аварийном состоянии. В городах, где работают эти ТЭЦ, могут произойти аварии, аналогичные экибастузской,

Опять вранье..В Украине бомбят каждый день и каждую ночь ТЭЦ, трубы отопления, станции холодной воды, и ничего, никто там ничего не повышает, не смотря на полную разруху..У нас просто эти прикормыши олигархи хотят больше денег.Эти владельцы Экибастузской шараги что, были бедными людьми и все вкидывали в модернизацию?Нет, они миллиардеры все таки, и не надо врать, кто там, сейчас посмотрюЦитата: