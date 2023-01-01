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≡ Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги. Мнение экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45867
Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги. Мнение экспертов
Отправлено: 01.01.23 - 12:48
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"Людям надо понимать, что сейчас не Советский Союз, когда квартиры, в которых вы жили, фактически принадлежали государству, а вы платили только за коммунальные услуги", - отметил Марат Шибутов. Но с ним согласились не все эксперты.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2986
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 12:48
#1
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5727
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 13:17
#2
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Дружинина считает, что ремонтом инфраструктуры должен заниматься ее собственник
Здесь прописная истина, все остальное болтовня чтоб запудрить мозги
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21138
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 15:35
#3
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Опять вранье..
В Украине бомбят каждый день и каждую ночь ТЭЦ, трубы отопления, станции холодной воды, и ничего, никто там ничего не повышает, не смотря на полную разруху..
У нас просто эти прикормыши олигархи хотят больше денег.
Эти владельцы Экибастузской шараги что, были бедными людьми и все вкидывали в модернизацию?
Нет, они миллиардеры все таки, и не надо врать, кто там, сейчас посмотрю

Цитата:
Шибутов напомнил слова министра о том, что 19 из 37 ТЭЦ в стране находятся в аварийном состоянии. В городах, где работают эти ТЭЦ, могут произойти аварии, аналогичные экибастузской,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21138
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 15:36
#4
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Это простой государственный шантаж..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
354
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 15:41
#5
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Ого сколько букафф
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
354
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 15:52
#6
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Разницу между миллионером и миллиардером хорошо иллюстрирует такой факт: один миллион секунд - это 11,5 дней, а миллиард уже почти 32 года
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11863
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 15:57
#7
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Цитата:
111:
В Украине бомбят каждый день и каждую ночь

Вы диваные ждуны- русофобы проснулись только 24 февраля. А мы нормальные люди смотрели новости всё 30 незалежности. , смотрели , терпели как бомбили Донбас, и когда по рожи получили вы, теперь смотрим как скулите.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2986
Re: Необходимо ли в Казахстане повышать тарифы на комуслуги....
Отправлено: 01.01.23 - 20:13
#8
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Цитата:
Vit:
когда по рожи получили вы, теперь смотрим как скулите.


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