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≡ Внедрение 5G и закон о банкротстве граждан: что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45867
Внедрение 5G и закон о банкротстве граждан: что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
Отправлено: 01.01.23 - 18:21
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Реализация нацпроектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения", запуск новых программ развития – эти и другие изменения и инициативы затронут многих казахстанцев уже в текущем году.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9114
Re: Внедрение 5G и закон о банкротстве граждан: что изменится в...
Отправлено: 01.01.23 - 18:21
#1
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Цитата:
В текущем году также ожидается принятие еще одного национального проекта "Доступный Интернет" на 2023-2027 годы, который предусматривает широкомасштабную работу по подключению городов и сел к высокоскоростному интернету

Источник:
.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47660

Вчера "высокоскоростной" интернет "мегалайн 5 мбитсек" от Казахтелеком завис как раз на поздравление президента и это не я такой жмот подключил самый дешёвый тариф,у нас в ЗТБ в частном секторе выбора нет ,проводной тырнет только допотопный Казахтелеком
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