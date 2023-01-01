Отправлено: - 18:21





Источник: https://www

.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47660 В текущем году также ожидается принятие еще одного национального проекта "Доступный Интернет" на 2023-2027 годы, который предусматривает широкомасштабную работу по подключению городов и сел к высокоскоростному интернетуИсточник:.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47660

Цитата:Вчера "высокоскоростной" интернет "мегалайн 5 мбитсек" от Казахтелеком завис как раз на поздравление президента и это не я такой жмот подключил самый дешёвый тариф,у нас в ЗТБ в частном секторе выбора нет ,проводной тырнет только допотопный Казахтелеком