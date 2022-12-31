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≡ Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45867
Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.22 - 18:51
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Ох и ярким был уходящий, 2022-й год, для костанайцев. Да и не только для них. И яркость этого года не всегда была радостной: некоторые события уходящего года многие из нас будут вспоминать с печалью. Но сегодня, в канун 2023 года, редакция "Нашей Газеты" предлагает вам вспомнить счастливые события и поделиться ими в комментариях.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21134
Re: Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей...
Отправлено: 31.12.22 - 18:51
#1
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Салют в час ночи?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8934
Re: Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей...
Отправлено: 31.12.22 - 19:20
#2
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Цитата:
111:
Салют в час ночи?

А шо уже буквы не различаешь?
Или как всегда, чукча не читатель, чукча писатель? ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8934
Re: Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей...
Отправлено: 31.12.22 - 20:22
#3
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Последний закат 2022 года

Что о нем сказать?
Год прозрения.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1225
Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.22 - 20:29
#4
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Цитата:
yudjin:
Год прозрения.

С надеждой для некоторых :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3276
Re: Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей...
Отправлено: 31.12.22 - 22:22
#5
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8934
Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 31.12.22 - 23:04
#6
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В новом 2023 году желаю всем:

Мечтать! Летать! И думать о прекрасном!
Во сне касаться звезд и облаков.
И верить в то, что это не напрасно.
Что в жизни нашей, будет все легко.

Надеяться на Чудо, верить в сказку.
Любить друг друга и тепло дарить.
И жить по-настоящему...Без маски.
Смеяться...Плакать..И судьбу творить.

Дарить друг другу радость и улыбку
От счастья плакать, от любви сгорать.
И не бояться совершить ошибку..
Весь опыт жизни в Мудрость собирать.

Не думать о плохом, не жить вчерашним,
Не злиться на судьбу, когда идет не в масть...
Признаться в чувствах, быть немного грешным..
И НАСЛАЖДАТЬСЯ ЭТОЙ ЖИЗНЬЮ ВСЛАСТЬ!!!
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8934
Re: Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей...
Отправлено: 01.01.23 - 12:00
#7
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Т- традиция
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21134
Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.23 - 17:05
#8
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Цитата:
yudjin:
А шо уже буквы не различаешь?

Хм..
Салют начался в 00.55, около 00.56
А это не час.
Закончился в 01.01., около 01.02.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8934
Что ждет нас в 2023 году? Мечтаем вместе с "Нашей Газетой"
Отправлено: 01.01.23 - 17:51
#9
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Традиция - 2... 1 января убрать во дворе
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